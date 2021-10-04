Volvo 銷售創新高！9 月成長率 25.99% 勇冠所有豪華品牌
Volvo 2021 年 9 月更創下全年新高的 953 輛銷售佳績，於豪華品牌市佔高達 10.25%，而 Volvo更以 25.99% 的年成長率，成為台灣所有豪華汽車品牌中成長最多的王者。其中九月份 XC40 掛牌數 333 台、成長率 62%，S90 掛牌數 54 台、成長率 59%，V60 掛牌數 158 台、成長率 46%，為今年至九月底止，掛牌數成長最高的三款車型。
2GameSome - 有車賞
2021-10-04 18:25:01
不畏疫情嚴峻挑戰，自七月底推出旗艦房車 The New S90 之後，以奢華獨具的「S90 極致感官之旅」品牌體驗活動、寓教於樂的「PHEV 雙能電動體驗展」，以及一系列異業結盟的 「2021 金曲獎紅毯禮車」、「微風之夜紅毯禮車」，以不同面貌出現在消費者眼前，獨佔眾人眼光。同時並未因疫情而慢下腳步的 VRE 展間升級計畫，全面更新全台展示暨服務中心軟硬體，以獨有的斯堪地那維亞北歐美學，提供消費者舒適自在的休憩氛圍與精緻的賞車服務。
於此同時，為車款與品牌量身打造的廣宣策略亦成功擴大 Volvo聲量。透過實力派演員鍾欣凌、Darren 邱凱偉及楊銘威演出「我的 Volvo怎麼那麼可愛」，將車款特色以活潑逗趣的方式深入不同消費族群，創造網路極高討論度。而車款年度代言人自 2020 年邀請實力派演員桂綸鎂與 XC40 共譜「讓世界搭上我的節奏」，今年桂綸鎂與睽違 19 年再次合作的陳柏霖共同演繹「V60 終於自我」，引起許多知青與車主心中曾擁有的美好回憶。一系列廣宣素材從不同面向深入不同族群，為展間創造 128% 成長的賞車人潮。