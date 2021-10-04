長庚研究登國際期刊：台兒「鋅」缺很大　恐影響成長

9月開學，因健康檢查需測量身高，許多家長近期開始關注發育問題。但林口長庚兒童胃腸肝膽科趙舜卿醫師提醒，家長們雖了解飲食均衡重要性，卻普遍不清楚各項營養素是否有攝取不足問題。為進一步了解現況，林口長庚進行研究，並獲得國際知名期刊Nutrients刊登。數據顯示有近5成的4-7歲兒童至少缺乏一種微量元素，其中有近4成兒童缺乏「鋅」，是孩童最缺乏的微量元素！醫師呼籲家長，鋅為成長及活動力關鍵營養，家長若擔心孩子鋅攝取量不足經兒科醫師建議需補充鋅，可遵循醫師指示適當補充鋅營養保健品，鋅錠因本身帶有苦味，孩童食後可能會排斥苦味或出現噁心感，建議可選擇適口性高的糖漿、或較少苦味的口嚼錠等保健食品，讓孩子在發育期過程中有足夠的鋅，以減少缺鋅對營養成長的風險。
生活中心/綜合報導
2021-10-04 19:00:00
雖台灣現今生活水準已能供兒童均衡飲食，但趙舜卿醫師針對203位4-7歲的兒童所進行的研究卻顯示，仍然有微量元素缺乏的問題，有近4成孩童鋅攝取不足！微量元素普遍缺乏，與孩童偏食有關。調查中超過4成有偏食習慣的孩童同時有缺鋅問題，顯示鋅不足確實與孩童偏食有高度相關。且因缺鋅可能會使味覺鈍化，對於酸甜苦鹹的感受下降，更容易使孩童食慾不振，飲食量降低又偏食的狀況下，容易引發缺乏營養的負向循環。
趙舜卿醫師指出，鋅對人體非常重要，尤其在發育中的兒童更是不可或缺。因生長激素需有「鋅」的存在才能合成完整的類胰島素生長因子IGF-1，另外軟骨、硬骨與皮膚蛋白的生成等幫助成長的運作都需要鋅。若長期鋅不足，可能有身材短小、性器官發育遲滯等發育問題。調查也指出活動力較差的孩童中，有超過6成缺鋅，長期缺鋅可能會影響心肺功能，進一步影響體力及活動力的表現。
人體生理運作過程均會流失鋅，因此每天需適當補充。許多含鋅量高的食物如牡蠣、瘦紅肉、生蠔、海鮮類較難保存，口味多較重且部分帶有腥味，為孩童比較會拒絕的食物類別。孩童長期偏挑食問題，恐使攝取量不足或飲食內容不均衡，進一步影響成長且較容易缺鋅。趙醫師呼籲家長須留意孩童偏食問題，同時建議家長平日應儘量提供孩童充足且營養均衡的食物，以減少孩童鋅攝取量不足的機會。若孩童有長期偏挑食、發展較慢或體能活動力較差者，家長可尋求醫師評估有否缺鋅的風險，或進一步檢查有否缺鋅的問題。缺鋅或有缺鋅風險的孩童可適當補充含鋅的營養保健品，以減少因長期缺鋅的狀況阻礙孩童的健康與成長。