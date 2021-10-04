▲ 純電女神2023年見！勞斯萊斯宣佈首款電動車「Spectre」全球路試

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電動馬達與電池的運用對於勞斯萊斯來說並不是一個全新的概念。早在一百多年前，創辦人亨利·萊斯爵士對所有電氣化事物均十分著迷。他所創建的首家公司名為 F. H. Royce and Company，該公司就曾生產發電機與電動起重機馬達。
品牌的另一位創始人，查爾斯·勞斯，在百年前曾預見到未來車輛的電氣化前景。1900 年 4 月，他曾親身體驗了一輛名為哥倫比亞（Columbia）的早期電動車，並表示電動車將是未來汽車發展的方向。當時，勞斯先生表示：「電動車毫無噪音，十分潔淨，且沒有燃油車的氣味與振動。如能安排好固定充電站，電動車的實用性將非常可觀。」但礙於當時的時空背景與科技發展電動車無法被順利地推廣。
電動化對於勞斯萊斯而言，可謂優勢巨大。純電驅動系統與勞斯萊斯汽車可謂天作之合，相比於其他汽車品牌，勞斯萊斯更加適合電動化，因為電動馬達不僅靜謐細膩，更可輸出極高扭矩、揮灑澎湃動力。這正是勞斯萊斯所稱作的飄馳感（Waftability）。
勞斯萊斯一直以來都在進行電動總成系統研發的相關實驗。從 2011 年 102EX 誕生，這是一款完全可駕駛的純電動勞斯萊斯 Phantom。而在 2016 年，勞斯萊斯又進一步推出了代表品牌未來幾十年發展願景的純電動無人駕駛 Level-5 車型 103EX。對於勞斯萊斯而言，使用 Hybrid 油電混合動力都是屬於過渡時期的產品，致力於純電科技的研究與改良，跳過油電混合的過渡期直接邁入純電領域，這才是勞斯萊斯所追求的最到最好。
開啟全新征程，Spectre「閃靈」展開全球路試
勞斯萊斯史上首款純電動車型的路試即將開始。為此，勞斯萊斯設計了史上要求最為嚴苛的測試專案，測試里程總計將長達 250 萬公里，相當於平均一輛勞斯萊斯使用 400 多年的總里程。該路試將遍及世界各地，將這款新車的性能及耐久度推至極限。
勞斯萊斯首款電動車 Spectre 採用專屬鋁合金奢華平台架構
2017 年上市的第八代 Phantom 為首次搭載了勞斯萊斯專屬奢華鋁合金車輛平台，這一靈活且可量身打造的車輛空間架構進而應用於勞斯萊斯旗下諸多車型中，例如勞斯萊斯 Cullinan 及全新 Ghost。這一技術不僅可應用於勞斯萊斯內燃機汽車，也可用於打造搭載不同動力系統的勞斯萊斯車型。
勞斯萊斯首款純電動車-Spectre 也得益於勞斯萊斯專屬奢華鋁合金車輛平台，進而帶來卓越非凡的駕乘感受。不同於其他汽車集團受限於車輛共用平台策略，勞斯萊斯可為這搭載純電動力總成的車型從一開始的設計便進行量身打造，以確保這一至臻之作完美契合勞斯萊斯客戶的期許與苛求。
勞斯萊斯汽車 Spectre 駛於未來，「E」領不凡
Spectre 這款全新電動化產品將為 2030 年實現勞斯萊斯車型陣容全面電動化奠定基礎。屆時，勞斯萊斯將不再致力於內燃機車型的生產與銷售業務。勞斯萊斯 Spectre 見證了查爾斯·勞斯預言成真，也兌現了勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓·穆勒·烏特弗斯先生代表勞斯萊斯汽車所作的承諾。現在，一段非凡的全新征程由此開啟。勞斯萊斯將和世界上最為進取且最具影響力的人們走向一個電動化的輝煌未來。
新命名，新傳奇，Spectre「閃靈」登場
這款勞斯萊斯全新傑作，不僅見證了預言的成真，更是勞斯萊斯信守承諾的見證。本著領啟未來的精神，它將開啟品牌的一段全新傳奇。因此，勞斯萊斯決定為這款車賦予一個全新的命名，也希望這一車名同勞斯萊斯百年歷史中其他車型名稱一樣寓意深刻，且完美符合品牌調性，如: Phantom、Ghost 和 Wraith 等等。「閃靈」（Spectre）這個名字與勞斯萊斯首款電動車可謂完美匹配，專待此刻而生。
閃靈（Spectre）喻指卓越力量與神秘靈動，猶如源自奇幻世界的生物，翩翩飄浮，令世界為其靜止。其在所據的空間中掌控非凡，在悠然之間來去無蹤，卻喚起人們無盡欣喜，以及對力量與神秘的感悟。這一命名可謂與勞斯萊斯首款電動車型完美契合，這一座駕將在僅有極少數人可享馭的世界中展露不凡。