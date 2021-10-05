幼豹換心、來電更帶勁 ─ 小改款Jaguar E-Pace P250 R-Dynamic SE試駕

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身為家族小老弟的E-Pace，在外觀上與家族兄弟相同，大量引用了當家跑車F-Type許多元素，都有著優雅流線的身形，車長僅4395mm的E-Pace，短捷尺碼讓它看起來更為緊實，肌肉感更明顯；而在外觀改變上，主要在車頭造型重新設計，家族化水箱護罩透過Jaguar經典六角格紋點綴，並在水箱護罩邊框與兩側進氣口邊框都採鍍鉻處理，使其更為顯眼，同時前、後照明系統同步升級搭載LED燈組，引進的R-Dynamic SE車型則標配全新設計的雙J型高階LED頭燈，兩道J型日行燈提升了辨識度，尾燈也同樣改變了燈光內的排列組合。此外，在前左右葉子鈑上的側飾板也加上了與F-Type相同的躍豹浮雕。
進入座艙，本次原廠提供的試駕車，配上了新導入的石榴紅鋪陳內裝色，全車座椅選用粒面皮革包覆，前座具有電動12向調整功能，頭枕處還鑲嵌3D躍豹徽飾，彰顯身分，而空調控制旋鈕採金屬材質製成，並加上了菱形浮刻設計，質感與觸感兼具；至於座艙中最明顯的改變，主要是換上了全新的排檔頭，以及最新11.4吋觸控螢幕，相較於上一代螢幕可視面積提高48%，搭載最新PIVI PRO資訊娛樂系統，其中最新PIVI PRO資訊娛樂系統在其他Jaguar Land Rover新年份車款上都已接觸過，採用與智慧型手機相同的直覺介面設計，90%的操作指令可於兩次點擊內完成，使用便利性上比前代可說是大幅提升，在試駕的R-Dynamic SE車型上則還標配手機無線充電、可調式車室氛圍燈與英國Meridian鑑賞級音響系統。另外，廣獲好評的ClearSight電子車內後視鏡也納入了標準配備中。
而這回引進的小改款E-Pace，最重要的改變，就是導入了MHEV 48V輕油電混合動力系統，是以一具Ingenium 2.0L 直列四缸渦輪增壓引擎，搭配MHEV 48V輕油電混合動力系統，透過車輛行駛時的動能回收輔助車輛起步時的加速力道與減少引擎耗能，進而提升燃油效率。雙車型動力配置分別提供200PS、320Nm與249PS、365Nm的最大動力輸出，而我們試駕的是高輸出的P250 R-Dynamic SE車型，並都搭配JaguarDrive SelectorTM 9速手自排變速系統與智慧型四輪傳動系統。
其實Jaguar在投入製造SUV後，無論是F-Pace或E-Pace在動態表現與操控性上都廣獲好評，全然保有Jaguar那種略為柔中帶剛的駕馭感受，身形短捷的E-Pace，無論在城市穿梭或在山道奔馳，都十分輕鬆寫意；全新的輕油電動力系統，在起步時略微提升低速扭力，讓動力銜接更為流暢，動力向後延展也都相當飽滿，動力相當充沛，只是比較有趣的是，在欲減速放掉油門的瞬間，動力似乎會有一小段的延續感，而未隨著油門鬆開而遞減，是過去沒有遇過的情況。
全新引進的Jaguar E-Pace P250 R-Dynamic SE，在各方面表現上仍舊十分均衡，同樣是在眾多SUV與CUV中獨具特色的選擇；不過雖然小改款E-Pace甫上市，但在選用配備的項目提供上，還是受到了新冠肺炎影響，造成包括在本次試駕車上也可以看見的數位儀錶板，以及頂級奢華內裝套件、抬頭顯示器、車室空氣濾清系統含PM2.5懸浮微粒過濾功能、360 3D環景顯示等配備都只能被迫暫停供應，事實上自去年以來受到疫情影響，車用晶片量供應不足，造成許多車廠只能以調整配備來盡可能地維持供車穩定，目前也只能期盼疫情能夠趨緩，讓包括車用晶片及部分零配件能恢復產能，讓新車所能提供的配備能更為充沛；但如果目前停止供應的配備，不影響購車意願，能夠早買早享受，就趕緊下單訂車吧！
| Jaguar E-Pace P250 R-Dynamic SE
| 長/寬/高(mm)
| 4395/1648/2088(含後視鏡展開)
| 軸距(mm)
| 2691
| 車重(kg)
| 1814
| 引擎型式
| 直四渦輪增壓汽油引擎+MHEV 48V輕油電混合動力
| 排氣量(c.c.)
| 1997
| 最大馬力(PS/rpm)
| 249/5500
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 365/4500
| 變速系統
| 9速手自排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/55R/19
| 0-100km/h加速
| 7.5
| 極速km/h
| 229
| 平均油耗(km/l)
| 10.7
| 售價(萬元)
| 225.0