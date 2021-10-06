換季過敏該怎麼辦？營養師曝「解決方法」：這3樣不要碰
眼看時間來到2021年10月，天氣也漸漸轉變，早晚溫差較大，很多人最近都被「換季敏感」困擾著，對此，美女營養師高敏敏就表示，面對換季過敏，「飲食」絕對是很重要的一環，並分享了「3不碰＋3多吃」，提供給民眾參考。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 10:09:16
營養師高敏敏表示，遇到困擾得要命的「換季敏感」怎麼辦？千萬記得，以下這「3樣」易導致過敏食物不碰，第一「加工食品」，添加物過多，身體易發炎；第二「不新鮮海產或易過敏食物」，不新鮮的食物，細菌會分解並產生組織胺使皮膚敏感及過敏；第三「過量咖啡因及甜食」，身體易脫水、讓細胞保水力下降，會使肌膚更乾燥、敏感及搔癢。
高敏敏接著說，但以下這「3樣」過敏者可以多吃，第一「好油，抗發炎」，減少促發炎因子來做亂；第二「各色高纖食材」，植化素抗氧化，高纖食物排除體內毒素，天天吃各種顏色的天然食材就對了；第三「補充水分」，多喝水搭配高含水食材，提高細胞活力，像是黃瓜、蘿蔔。
只要注意「3不碰＋3多吃」，讓過敏遠離你，高敏敏最後也表示，還在因為流鼻涕、揉眼睛和皮膚癢的換季敏感感到困擾嗎？快從「飲食」開始著手試試吧！（編輯：郭佩蓉）
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