夢到怪物？是噩夢還是預知夢　專家解析八種夢境代表涵義

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（一）夢到怪物
夢是現實的反映，常夢見被怪物追殺、被怪物咬等恐怖的夢境，可能近期過度疲勞、壓力太大，或者過於操心等，也可能是生活上、工作上或感情上的不安，需要盡量地放鬆，並且要正視並解決現實中令自己恐懼的心理問題。
（二）夢到被惡魔追
被恐懼害怕包圍時，還得用盡全力逃跑，被嚇得都快跑不動了、喘不過氣來了……這表示現在的生活有著極大的壓力，那個惡魔也就是你壓力的來源，釐清壓力來源，無論是人或事的影響，進一步找出解決的方法才能抒解心中壓力。
（三）夢到殭屍、木乃伊
表示可能會有與人際方面相關的糾紛事件降臨，而如果是被追著跑，表示這件煩惱的事情會讓你苦惱不已，而不知如何解決；而如果夢中你把殭屍或木乃伊殺了、趕跑了，表示事件會圓滿落幕。
（四）夢到挖到骷髏頭
骷髏頭是死亡、絕望象徵。表示在近期內不論多麼努力，都將會白費力氣，做了一回白工。另外此夢也是告訴你，太欠缺行動力，常常空口說白話、光說不練，需調整這個壞習慣，否則做事不易成功。
（五）夢到跟外星人聊天
外星人的形象天馬行空，沒有一個標準，表示你會遇到跟以前完全沒有接觸過的類型或想法的人，也許一開始你會覺得對方是異類，要了解他很不容易，不過久了之後卻會覺得世界變得開闊了，而且愈來愈有趣，是一個很值得交的朋友。
夢到神佛相關的情境：
（一）夢到觀音菩薩
是吉祥與幸福的象徵。觀世音被認為是救苦救難的菩薩，有菩薩即有福，說明你最近要轉運福氣臨門了，不過不管怎麼樣，萬事都有因果，積德行善的人才會有好報，現在就算福氣來了還是要行善，否則福報享盡了厄運就會將至。
（二）夢到向神獻供品
意味著對這個世界存有一份敬畏的態度，在生活中也保留著一種節制的心態。夢見獻供品，就意味著敬畏和節制，這會為自己帶來福氣，遇到接連不斷的好事。
（三）夢到燒香拜佛
往往是心有所求時，才會進廟燒香拜佛。此境表示近期會遭遇困難、瓶頸，不過大可不用擔心，在最困難的時候，將出現貴人助你一臂之力，不僅解決眼前危機，還幫助後續處理更加順利成功。 （編輯：鍾怡婷）
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