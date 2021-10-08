巷仔內／央行打房有用嗎？關鍵因素在這　差別利率早該做

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今年3月19日央行再加碼，包括公司法人購置住宅貸款最高成數一律為4成，並調整自然人購置住宅貸款規範，其中第3戶購屋貸款最高成數，由6成降至5.5成，新增第4戶以上購屋貸款最高成數由6成降至5成，而購置高價住宅貸款最高成數，由6成降至5.5成，並新增第4戶（指名下已有3戶房貸者）以上的高價住宅貸款最高成數由6成降至4成。另新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數5.5成。
今年9月24日再祭出第三波打炒房措施，包括新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期，特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市，並調降購地貸款最高成數為6成，還有調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。
對於央行再出手打炒房，央行總裁楊金龍主要是看到不動產授信仍持續成長，不希望信用資源過度集中在房地產，至於8縣市取消第2戶房貸寬限期，他說「只是微調，不是非常重」，而且這次微調不是要預防炒房，主要是提醒注意財務槓桿。
不過，台灣的高房價連外銀都注意到。星展銀行就點出台灣房價所得比仍在惡化，雖然內政公布最新房價負擔能力指標，全國房價所得比9.07倍，台北市來到15.79倍，代表在台北市必須花將近16年的所得，才能買下一棟房，而且內政部公布的數據，還比國際調查的還要低，從國際數據來看，台灣房價所得比達20多倍，台北市甚至已高達30多倍，也比亞洲鄰近國家新加坡、南韓及日本還要高。
此外，根據市調機構住展公布9月新建案市場概況，不論是推案量、來客量、成交量均同步走揚，房市燈號也從黃藍燈躍升綠燈，也是睽違8年多來首次重返綠燈，顯示政府出手打房，似乎還是無法扭轉房價上漲趨勢。
其實，為抑制炒房，央行不僅祭出第三波選擇性信用管制措施，財政部及內政部也推出房地合一稅及實價登錄2.0措施，但還是無法抑制房價上漲趨勢，這原因除了房地產業者一直提到的「營建成本」大幅增加之外，還有一個關鍵因素就是「資金成本很低、利率很低」。清大科管院榮譽講座教授張金鶚就直言「不借白不借，資金很寬鬆，即便不給寬限期，投資客仍覺得有利圖」，投資客錢很多，賺了錢為何不投資，利率又很低，放著囤房、囤地囤有何不好？真正關鍵在「資金成本」，特別是中南部炒作的很厲害，新竹紅單炒作也很盛行。
但為何央行寧可打炒房也不升息？尤其有些新興國家已升息，台灣就是按兵不動，楊金龍的說法是這些國家多因輸入性通膨影響導致匯率貶值，不得不升息，與台灣經濟情況不同，即便全球升息是未來趨勢，美國目前也只對外表示明年中以後考慮升息，台灣則會考慮先進國家特別是美國貨幣政策對台灣的影響，還有國內通膨及防疫情況。
確實，全面升息影響層面大，除5月這波本土疫情衝擊內需消費，政府也祭出紓困措施，此時升息恐怕對提振經濟是落井下石，一般自住房貸、企業融資借款利率都會調升，前央行總裁彭淮南在任時也曾說過，利率影響是全面的，房地產市場只是整體經濟的一部分，如果為了穩定房市而大幅提高利率會傷及無辜，加上美國也還沒升息，若台灣先升息，恐怕新台幣會更強勢，楊金龍之前也說過台灣通膨平穩、經濟沒有過熱、台灣不會早於美國升息。
只是，央行真的不知道房價上漲的關鍵因素嗎？其實，日前央行也邀銀行喝咖啡要求落實授信風險定價原則，隨後公股行庫也表示將調高特定區第二戶房貸利率至1.5%以上。張金鶚認為，央行怕全面調高利率衝擊太大，但國外已開始慢慢升息，現在可不用全面升息，但可先從非自住房貸及閒置土地著手，健全資金流向，這是很必要的做法，不然房地產會漲的漲得一塌糊塗。
不過，光公股行庫針對非自住房貸採差別利率還不夠，張金鶚認為央行態度要更強硬一點，房地產市場過熱是事實，也會造成民眾的焦慮，銀行資金過度集中在房市也有風險，資金都被房地產吸走，其他產業也遭殃，這樣要如何振興經濟，「你（投資客）有本領用自己錢去炒作沒意見，可是你用大眾的錢，便宜的錢去炒，這當然不公平」，因此要有差別利率，這也是市場機制的一種，銀行本來就應該要做。
張金鶚更指出既然是「選擇性信用管制」，都可限制銀行貸款成長、寬限期，當然也可以要求公、民營銀行針對非自用住宅貸訂定差別利率，而且現在利率「天花板」上限1.5%以上，還是很低，應該要再拉高，「利率一定要分自住及非自住」這很合理，也是很必要的做法。雖然央行總裁楊金不希望房市硬著陸，作法相對較溫和，但他還是覺得央行可以更積極些，要求民營銀行也照做。
但打炒房也不是只有央行責任，雖然財政部與內政部也祭出房地合一稅及實價登錄2.0，而且且紅單交易也納入管理並禁轉售，但近期還是傳出紅單炒作的情況，張金鶚就認為這些措施政府也沒有確切執行及落實，囤房稅又不肯做，紅單炒作也是有人檢舉才去查，而且罰那幾萬元，人家賣掉一戶都是上千萬，一個案子就上億，會在意政府那罰金嗎？張金鶚覺得既然囤口罩、囤衛生都在罰，為何囤房、囤地不必罰，政府不落實執行，只會讓大家覺得你打炒房打假的，尤其又快到選舉了。
不過，在政府祭出相關打炒房措施後，至底房價是越打越高？還是真的可以抑制房價？其實，還是要看政府有沒有落實執行的決心，即便央行總裁楊金龍說要房價回到一般人可買的價位，這目標太難了，但政府不能因為做不到就放棄或是隨便做做，反而更應展現決心及執行力給大家看，而不是只有口號，房價到底能否在政府打炒房措施下「回心轉意」，大家也睜大眼睛在看，更希望政府說到做到。