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如何避免暈針？醫教「手勾手」簡單６招有助預防！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-10-07 17:30:00

台灣持續拚疫苗覆蓋率，近日民眾相當關注的除了疫苗的副作用及不良反應、不良事件外，也相當關注「暈針」的問題，這情況也在年輕、學生族群相當常見。對此胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師在社群上分享，包括暈針的起因以及如何避免。

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為什麼會發生暈針？哪些族群容易暈針？

黃軒醫師指出，一般暈針為「迷走神經性昏厥」的一種現象，又稱「血管迷走性昏厥」，迷走神經是人體的第十對神經，主要包括感覺神經、運動神經、副交感神經等，當中副交感神經主要掌管的就是血液相關、心跳、呼吸等生理反應。

當副交感神經受到刺激、過度興奮等情況時，就容易造成心跳變慢、血壓降低、呼吸變慢、血管擴張等情況，甚至導致腦部血液供應不良而昏倒。

會有暈針問題的民眾，往往是害怕打針、過度緊張等，這類情緒高漲就有可能刺激副交感神經導致昏倒，形成暈針。而年紀越小往往越害怕打針，因此也多在青年人、青少年、小朋友身上出現。除此之外，也包括了常有「情緒困擾」者，也容易誘發迷走神經性昏厥，這類族群女性較為常見。

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暈針前有跡可循？醫指常見前驅症狀！

黃軒醫師指出，暈針、迷走神經性昏厥常常是突然就發生的，沒有徵兆，突然就昏過去。不過也有不少人在發生前會有跡可循、可意識到即將發生。

從醫護端來看，患者會有血壓上升、心跳變快，其後心跳逐漸減慢、血壓下降，然後喪失意識，時間約幾秒至幾分鐘不等。

從病人可觀察的症狀來看，患者容易出現包括臉色蒼白、噁心、視力模糊、頭暈、無力、手腳冰冷、冒冷汗等，接著就眼前一片漆黑、失去知覺。

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如何避免暈針？醫教６招預防、６招改善！

黃軒醫師建議，會害怕打針、容易緊張、已知自己會暈針的民眾，在施打疫苗前可先調整心理狀態，包括避免喝咖啡等咖啡因或酒精飲料；避免看太多負面新聞；適度的補充水分，避免空腹打針；前一晚也不要熬夜，讓睡眠充足；聽音樂、歌曲、觀看影片等休息放緩情緒，這些都有助避免副交感神經過度刺激，降低暈針的發生率。

在暈針的前驅症狀出現時，也可以視現場情況作出相對應自救，包括緩慢地躺下來，並且把雙腿墊高。若現場無法躺平可坐下或蹲下，起身留意姿勢性低血壓。若必須站著或這些嘗試前述方法後，症狀仍持續著，可嘗試「身體反壓力動作」。

「身體反壓力動作」包括了坐在椅子上屈頸至胸口或將頭埋在兩膝蓋之間；也可以將雙手手指互扣，同時用力對拉；或者在站立的狀態下，雙腳交叉重疊，並且收緊腿部肌肉及腹部肌肉。黃軒醫師表示，身體反壓力動作，可減少迷走神經性昏厥、暈針等發生率約39%，是相當不錯的方法。

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打針暈倒未必是暈針，風險族群先告知以策安全

黃軒醫師也提醒，打針時昏倒有時也未必就是暈針，若有相關疾病史等族群，在施打疫苗前建議先與醫護人員知會，包括了心血管疾病者、糖尿病患者、高血壓患者、孕婦、曾多次昏倒在地數次、昏厥後持續呼吸困難、平躺後休息30分鐘後血壓及心跳依舊偏低，以及家族成員中曾有40歲前猝死者，需先排除遺傳基因，導致先天性的心律不整。上述這些情況都需多加留意，更有助保障生命安全。

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