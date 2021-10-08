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企業主與市府一同守護孩童　超人氣怪獸面罩送新北孩童

▲今日特別由活動大使崇右科大學生與南強工商所組成的「甜點家族」帶領新北小朋友跳怪獸舞。（圖／資料照片）
▲今日特別由活動大使崇右科大學生與南強工商所組成的「甜點家族」帶領新北小朋友跳怪獸舞。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-10-08 17:30:00

今年「新北市兒童藝術節」首次推出主題歌舞「怪獸Give Me Five」，讓全民皆能透過歌曲活動筋骨鍛鍊體能，未來也將透過校園推廣鼓勵新北小朋友們一起動健康，此活動也獲得八方雲集林欣怡董事長響應，主動捐贈新臺幣50萬元，讓新北學童們能動得健康又安心，與全民一起守護孩童們的防疫安全。

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新北市副市長謝政達表示，八方雲集林欣怡董事長長期幫助社會弱勢投入公益事業不遺餘力，今年也以實際行動投入防疫行列，協助推動怪獸舞校園推廣，捐贈製作防疫所需面罩及口罩繩經費，嘉惠新北孩童們因應開學後返校就讀的防疫安全性，並與兒藝節形象造型結合，讓防疫物品美觀又可愛。今日也特別邀請其中5所受捐學校代表一起參與，期盼透過此活動拋磚引玉，與全民一起守護孩童們的防疫安全。

▲企業主與市府一同守護孩童 超人氣怪獸面罩送新北孩童。（圖／資料照片）
▲企業主與市府一同守護孩童 超人氣怪獸面罩送新北孩童。（圖／資料照片）
新北市政府文化局表示，今年「新北市兒童藝術節」呼應本市睽違18年再次舉辦的「全國運動會」特別結合運動競技元素主題以「怪獸競技場」為核心，希望大小朋友透過運動鍛鍊身心，除全新官網等眾多線上互動活動外，還打造專屬主題曲、舞蹈，將透過校園推廣鼓勵新北小朋友們一起動健康，今日特別由活動大使崇右科大學生與南強工商所組成的「甜點家族」帶領新北小朋友跳怪獸舞，甜點家族也將於國慶日在市民廣場示範怪獸舞暖身操，跟著市民朋友一起動茲動。

▲新北市政府文化局龔雅雯局長與新北學校師生一起在市府大廳體驗兒藝節互動式即時影像。（圖／資料照片）
▲新北市政府文化局龔雅雯局長與新北學校師生一起在市府大廳體驗兒藝節互動式即時影像。（圖／資料照片）
此外，即日起至10月21日也在市府大廳規劃體驗活動，透過互動式即時影像濾鏡，與YOYO家族的草莓姐姐和星星哥哥同框跳怪獸舞，還特別加開公益場次，讓偏鄉小朋友也可以一同響應，一起當MV主角。

▲新北市副市長謝政達與八方雲集公關客服部經理曹佳琪一同與小朋友們體驗新北兒藝節互動式即時影像。（圖／資料照片）
▲新北市副市長謝政達與八方雲集公關客服部經理曹佳琪一同與小朋友們體驗新北兒藝節互動式即時影像。（圖／資料照片）


更多活動訊息歡迎民眾至兒藝節官網　https://www.newtaipei-summer.tw/

以及新北市文化局臉書　https://zh-tw.facebook.com/e7summer/　查詢。

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