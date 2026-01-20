我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡大寒養生首重「護心保暖」：早睡晚起避開冷空氣

▲「早睡晚起」是冬天最好的養生法，每天建議多睡1小時以養陰護陽。（圖／取自unsplash）

🟡大寒飲食指南：植物性食補、黑食補腎

🟡2026大寒運勢大洗牌！「羊、馬、猴」運勢最旺

▲大寒節氣來了命運翻轉，生肖「羊、猴、馬」逆勢暴衝。（圖／Gemini生成）

🟡大寒開運小物與色彩推薦

今（20）日迎來農曆24節氣中的最後一個節氣「大寒」，不只象徵著冬季進入尾聲，更是全年最寒冷、溫差最劇烈的時刻。中醫與命理專家紛紛提醒，這段期間是「寒氣」與「春意」交替的關鍵，掌握好養生之道與運勢先機，才能為來年打下好基礎。大寒養生禁忌、吃什麼開運、生肖運勢解析一次看。大寒時節，強烈大陸冷氣團頻繁襲台。醫師提醒，預防心血管疾病與呼吸道疾病是此時的重中之重。在生活作息上，專家建議應順應「冬藏」原則，對於銀髮族與上班族，建議等太陽升起後再起床，避免天未亮就出門感受寒氣。此外，睡前用熱水泡腳到小腿處，能改善循環、提升睡眠品質。由冬轉春的過渡期，飲食應由「收藏」轉為適當「升發」。減少肉類攝取，多以香菇、山藥等植物性食材取代。適量食用生薑、香菜、白蘿蔔、蓮藕與橘子，幫助降火並促進陽氣升發。中醫認為「寒傷腎」，建議多吃黑色食物如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗，以及核桃、栗子等補腎益腎食材。應嚴格忌口生冷瓜果、冰飲與油炸物，避免內外皆寒造成腸胃負擔。在命理方面，大寒這16天（1月20日至2月4日）是運勢翻盤的關鍵期。Top 1 屬羊：運勢爆棚，適合靠腦袋賺錢，勇於創新將有人買單。Top 2 屬猴：正財極旺，憑藉專業制度與紀律能拿下豐厚資源。Top 3 屬馬：直覺與靈感極強，偏財有機會，適合從事療癒或創作工作。生肖豬、羊、牛、狗在大寒過後將獲得外在支援，容易被上司看見並交辦重要任務。水瓶座、射手座、巨蟹座在這段期間運勢較強，若能理性判斷，事情多能圓滿。生肖鼠、馬、羊、豬此時容易過勞、失眠與神經緊張，務必多休息，避免危險性運動。命理專家邱彥龍建議，大寒期間可透過色彩與飾品穩定神經、增強判斷力：象牙白、霧藍色、薰衣草灰、鐵灰色或金屬銀色。黑曜石、藍寶石、珍珠、黃金、銀飾等，可安魂定魄並阻擋口舌是非。