今（20）日迎來農曆24節氣中的最後一個節氣「大寒」，不只象徵著冬季進入尾聲，更是全年最寒冷、溫差最劇烈的時刻。中醫與命理專家紛紛提醒，這段期間是「寒氣」與「春意」交替的關鍵，掌握好養生之道與運勢先機，才能為來年打下好基礎。大寒養生禁忌、吃什麼開運、生肖運勢解析一次看。
🟡大寒養生首重「護心保暖」：早睡晚起避開冷空氣
大寒時節，強烈大陸冷氣團頻繁襲台。醫師提醒，預防心血管疾病與呼吸道疾病是此時的重中之重。當室內外溫差超過7度時，極易誘發氣喘或血管痙攣，因此背部、頭頸部的保暖至關重要。
在生活作息上，專家建議應順應「冬藏」原則，「早睡晚起」是最好的養生法，每天建議多睡1小時以養陰護陽。對於銀髮族與上班族，建議等太陽升起後再起床，避免天未亮就出門感受寒氣。此外，睡前用熱水泡腳到小腿處，能改善循環、提升睡眠品質。
🟡大寒飲食指南：植物性食補、黑食補腎
由冬轉春的過渡期，飲食應由「收藏」轉為適當「升發」。
◾調整模式：減少肉類攝取，多以香菇、山藥等植物性食材取代。
◾升發食材：適量食用生薑、香菜、白蘿蔔、蓮藕與橘子，幫助降火並促進陽氣升發。
◾ 補腎固本：中醫認為「寒傷腎」，建議多吃黑色食物如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗，以及核桃、栗子等補腎益腎食材。
◾飲食禁忌：應嚴格忌口生冷瓜果、冰飲與油炸物，避免內外皆寒造成腸胃負擔。
🟡2026大寒運勢大洗牌！「羊、馬、猴」運勢最旺
在命理方面，大寒這16天（1月20日至2月4日）是運勢翻盤的關鍵期。
◾最強生肖 Top 3：
Top 1 屬羊：運勢爆棚，適合靠腦袋賺錢，勇於創新將有人買單。
Top 2 屬猴：正財極旺，憑藉專業制度與紀律能拿下豐厚資源。
Top 3 屬馬：直覺與靈感極強，偏財有機會，適合從事療癒或創作工作。
◾事業助力（右弼星發揮）：生肖豬、羊、牛、狗在大寒過後將獲得外在支援，容易被上司看見並交辦重要任務。
◾星座旺勢：水瓶座、射手座、巨蟹座在這段期間運勢較強，若能理性判斷，事情多能圓滿。
◾特別提醒：生肖鼠、馬、羊、豬此時容易過勞、失眠與神經緊張，務必多休息，避免危險性運動。
🟡大寒開運小物與色彩推薦
命理專家邱彥龍建議，大寒期間可透過色彩與飾品穩定神經、增強判斷力：
◾開運色：象牙白、霧藍色、薰衣草灰、鐵灰色或金屬銀色。
◾開運飾品：黑曜石、藍寶石、珍珠、黃金、銀飾等，可安魂定魄並阻擋口舌是非。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
