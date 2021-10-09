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根據衛福部建議每人每日鈉攝取量應於2400毫克，因此除了天然食材所含有的鈉含量，一餐仍可攝取約600至700毫克鈉。蘇嘉華主任表示，一小匙鹽調味就已幾近超量，更別提市售的運動飲料580毫升中鈉含量就有約150毫克，一不小心就可能過量，因此平時飲食上應多注意採以低鈉攝食，降低身體負擔。
菜比例大於肉 降低含鈉量攝取
蘇嘉華營養師說明，若平時愛吃高熱量又不愛運動者，在飲食調整上可循序漸進，菜的比例應漸漸大於肉品，像是可選擇香菇、杏鮑菇等菇類及瓜類，搭配天然蔬果，降低含鈉量攝取，避免影響血壓；不過，要注意，若在服用降血壓藥物、類降血脂藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑、安眠藥等，甚至罹患腎臟病者，在挑選水果時也要特別注意，像是文旦應以每日2份為最大量，避免造成與藥物交互影響。
飲食應總量管理調味料 吃得美味又健康
此外，平時在烹調上，也可多利用白糖、酒、蔥、薑、蒜等取代胡椒鹽、辣椒醬等調味料，來增加食物風味，並減少喝湯，降低攝取過多鈉含量。蘇嘉華營養師提醒，千萬別以為限制鹽分攝取就是限制鈉含量，唯有總量管理醃料、醬料及調味料，才能吃得美味又健康。
資料來源：健康醫療網 遠離腦中風減鹽就好？ 營養師：限制鹽分攝取不等於限制鈉含量
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