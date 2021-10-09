快上網查！第11輪預約平台開放「資格查詢」功能

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為避免之前網路塞車情況民眾瞬間大量湧入，19的瓶台新增「資格查詢」專區，並於今天開放；現在進入COVID-19公費疫苗預約平台，除看見「意願登記」及「預約接種」兩個區域可點擊，也可看到新增的「資格查詢」專區
第11輪疫苗預約提供BNT疫苗第一劑及AZ疫苗第二劑接種，將分流於10月11、12日開放預約，其中符合BNT資格者，提醒簡訊將於10日下午2時起發送，符合AZ資格者從11日下午2時起發送，提醒民眾留意。
第十一輪預約資格如下
一、BNT疫苗第一劑
(一)預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：
1.45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。
2.22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。
3.18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。
(二)預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時(10月10日14時起發送簡訊)。
(三)接種期間：10月15日至10月21日。
二、AZ疫苗第二劑
(一)預約接種對象：以下對象若曾於預約平台登記過意願，第二劑無須再重新登記意願。
1.7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾[即2003/10/15(含)前出生]」。
2.7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾[即1967/12/31(含)前出生]」。
(二)預約時間：10月12日上午10時至10月13日中午12時（10月11日14時起發送簡訊）。
(三)接種期間：10月15日至10月21日。
本期接種BNT疫苗第一劑對象，若為滿12歲至17歲(含)之學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。
指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。