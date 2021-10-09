蘿蔔湯煮完總不甜？大廚「一招」鮮味十足：整鍋香到喝光
白蘿蔔料理方式相當多樣，許多人常將其與排骨搭配熬成湯，口感不僅鮮甜又清爽，但過程中得花費長時間熬煮，總讓婆媽們相當頭痛。對此，就有一名網友崩潰求助自煮的「蘿蔔排骨湯不甜」，而引來大廚們分享秘訣，表示「整鍋湯鮮味十足也不用鹽！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 22:27:34
原PO於PTT上發文，表示最近想下廚煮點清淡的料理，但近期煮了大黃瓜排骨湯，煮起來一點味道都沒有，「冰過冰箱一天加熱，反而有味道了」。他之後還挑戰煮了蘿蔔排骨湯，他卻無奈直言「一開始蘿蔔很難熟透，就用電鍋煮了半天吧！蘿蔔是透了，但是湯依然無味，吃起來也沒有外面蘿蔔的清甜。爬過文還是不知道原因，有沒有人能幫我解開疑問呢？」
問題一曝光，就引來不少內行人給予意見，「蘿蔔的皮要削深一點掉，我煮了好多年都不甜才發現這個錯誤」、「蘿蔔透了以後加香菜超好喝的，用鑄鐵鍋煮味道更棒」、「鹽巴沒加夠真的會沒有蘿蔔味」、「可以加點水果，排骨的品質可能也有差」、「你的狀況有可能是鹽加不夠，或菜頭沒煮爛，多放一天會好一點」、「1.蘿蔔品質要好、2.水不要太多，稀釋了食材的原味」。
其中也有老饕建議可加入「干貝」或「玉米」等食材，直言「我煮都不放鹽，直接放乾燥的干貝，味道就夠囉」、「我一開始都是滾熱水把蘿蔔跟排骨都稍微燙一下，然後薑、干貝、蘿蔔、排骨、水放進鍋內煮」、「干貝不需用到多大多貴的，但若是好的干貝，整鍋湯鮮味十足也不用鹽，另外可放玉米看紅蘿蔔，湯也會甜」、「加玉米+1」、「蘿蔔品質差很多，然後加玉米真的會比較甜一點」。（編輯：陳雅雲）