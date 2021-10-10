女壘／李思詩開轟嘉南鷹14連勝    翁子晴完封收尾

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企業女壘聯賽已經進入尾聲，本週已經是最後一週賽事，各隊都全力以赴，堅持不懈。兩隊這場演出打擊混戰，杜雅婷1.1局失3分，柯夏愛2.2局失2分拿下勝投，最後由邱安汝關門守住勝利。
嘉南鷹首局就火力全開，狂打12人次拿下7分，楊依婷獲保送開始，張嘉芸、林志霙都敲安，四棒「大砲」江慧娟中外野安打先馳得點，李思詩被觸身球砸中後，何欹璠內野安打又打下分數，張嘉芸單局雙安，讓連嘉欣僅投1.1局就被打4安打失7分退場。
沒想到接替的余翌瑄又被狙擊，次局被李思詩轟出右外野2分砲，目前李思詩也以4轟領先各女將。
3局上張嘉芸敲出二壘方向內野安打，又啟動盜壘，江慧娟利用失誤上壘後，嘉南鷹大膽啟用雙盜壘成功，加上新北凱撒又發生中外野手姜婷恩失誤，福添福嘉南鷹3局上又拿下4分，一口氣奠定勝基。
9日第二場賽事，新世紀黃蜂再度迎戰台中企聯虎，女黃蜂回到主場就發威，靠著先發投手蔡珈蓁7局僅失1分完投帶領下，最終以2:1險勝。
蔡珈蓁擺脫前一場僅投3局狂失7分表現，再度找回王牌身手，被打出7安打僅失1分奪勝。兩隊演出投手戰，新世紀黃蜂2局下打線發威，由四棒沈嘉玟敲出右外野安打後，下一棒陳詩婷又開轟，一口氣打下2分，陳詩婷、沈嘉玟目前都3轟緊追嘉南鷹李思詩的4轟。
而台中企聯虎在4局才有攻勢，劉瑄、黃佩真連續安打後，再由林珈羽擊出右外野安打回敬分數。不過蔡珈蓁度過危機後，7局雖然投出保送，但也順利解決李蘊希，守住勝利。
新北凱撒一日兩戰，面對台北臺產，靠著翁子晴完封7局，只被敲出5安打，加上陳家宜開轟，終場以7:0大勝台北臺產。新北凱撒在本季最終戰，遇到墊底的台北臺產，打線前4局都沒有發揮，只有在5局靠楊安淇敲出內野安打後，以及對手暴傳上二壘，王芷聆代打敲安後，加上守備瑕疵先取分，樂育軒擊出二壘滾地球，護送隊友再搶分數。
新北凱撒在6局上又發威，陳家宜獲保送後，野村麗奈代跑，蘇奕璇二壘安打又追加分數。7局上新北凱撒再度利用台北臺產失誤，以及陳家宜致命3分砲，一棒擊敗對手，也拿下本季收官之戰勝利。