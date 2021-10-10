鳳梨苦瓜雞湯怎煮內行？媽多倒「這罐」驚艷：這味道對了
燉煮雞湯雖然程序繁瑣且費時費力，不過雞湯營養又美味，仍讓不少人不怕辛苦也要燉煮；而雞湯除了常見的香菇、蒜頭、和剝皮辣椒雞湯以外，你知道「鳳梨苦瓜雞湯」要怎麼煮才內行嗎？就有一名婆媽倒入「這罐」燉煮，試喝以後大讚「這味道對了」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-10 11:24:13
該名女網友日前在臉書社團《家常菜》發文，表示看到冰箱有一條苦瓜，心想著要喝鳳梨苦瓜雞湯，結果沒有新鮮鳳梨，她拿罐頭取代；家裡又沒有半隻土雞，因此她拿雞腿代替。
原PO接著說，當她燙過雞腿，也將其洗乾淨，接著在鍋內加入薑片、鳳梨片和苦瓜，燉煮了半小時，再加鹽、加酒、加一點冰糖，「一試喝，不對，少了個味道」，於是她翻了翻冰箱，找到一罐「蔭瓜」，「在鍋裡倒了一瓶蔭瓜，對了，這味道就對了」。
貼文一出，掀起熱議，「我也很愛鳳梨苦瓜雞湯」、「鳳梨苦瓜雞湯，我的最愛」、「隨處取材，是做菜的準則，太棒了」、「暖心又暖味的湯品，超棒」；此外，也有不少婆媽分享，「倒入醃漬鳳梨豆瓣醬汁加鳳梨，加上生鳳梨味道才道地」、「少了鳳梨醬」、「加些丁香魚味道更好喔」、「要用醃的鳳梨豆醬煮更好吃」。（編輯：郭佩蓉）