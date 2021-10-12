習統治3法寶　漢學家：「恐懼、無知、暴力」控制人心

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而與恐懼密切配合的手段就是讓人民「無知」，控制學校和媒體，讓人不知道中共在做什麼，人民沒有足夠的知識進行判斷。
林培瑞以華為財務長孟晚舟被釋放回中國作為例子，林培瑞向《美國之音》表示，他打給在中國的好友，因為訊息被高度封鎖，導致他們不知道被中國拘留的加拿大公民同時也被釋放。「在西方大家都很清楚這是場人質外交，但是在中國，大家對於交換加拿大人質一無所知，才會相信這是中共的偉大勝利。」
而生成恐懼的則是「暴力」，中共的懲罰制度從警察訪問開始，並進行威脅，然後走向嚴酷的結局，如監控、牢獄、酷刑甚至是死亡。在整個社會中，對這種懲罰範圍的了解會產生一種普遍的恐懼，從而引發人們的自我審查。
林培瑞指出，在習近平治理下的中國，與毛澤東時代的恐懼制度「形似神不似」，可能是因為習近平學不來。「雖然借用了毛澤東的方法和策略，但習近平沒有毛澤東聰明、有魅力」。另外現今社會也與當時不同，雖然網路、學校有審查制度，但整體社會也比毛澤東時代更知情、更活潑、更獨立。
林培瑞表示，最近熱映的《長津湖》就是反應中共高層設計的民族主義例子。以美國為首的西方世界被作為宣傳工具，讓中國人民與共產黨一同抵禦外敵。而《長津湖》與孟晚舟的宣傳相同，對於不清楚這些故事其他訊息來源的年輕人來說相當有效。
林培瑞擔憂，習近平大力煽動的反美民族主義，以及採納類似於1960年代後期的毛澤東主張，可能會引發新時代的另一場文革，近期在網路上也出現了類似的鬥爭。