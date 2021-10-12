我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部主治醫師羅達富指出，脊椎退化性疾病不僅會造成腰背部疼痛，及下肢神經壓迫的情況，頸椎問題也經常同時伴隨出現；根據文獻報告發現，腰椎不適的求診病患中，有40%合併有頸椎問題，其中有10%患者的主要症狀是來自頸椎。
後位椎弓整形手術 排除關節活動受限困擾
羅達富醫師說明，一般的頸椎退化及椎間盤問題，多是由前方手術，採取頸椎融合術或人工椎間盤置換治療，但多節神經壓迫，且沒有穩定性障礙的情況下，後位椎弓整形手術是相對簡單且適合的治療方式。
以老農為例，術中透過將神經後方的椎弓截斷，增加神經管通道來減除神經壓迫，再用骨板固定被截斷的弓椎，確保神經通道不再窄縮，相較於傳統前位手術，後位椎弓整形手術除了減少氣管及食道的併發症出現，更沒有關節活動受限的問題，術後通常保護頸部約4到6周即可。
長期姿勢不良 盡快就醫把握治療黃金期
羅達富醫師提醒，隨著生活型態改變，以往因負重工作造成的腰椎問題依然存在，但愈來愈多人因室內工作時姿勢不良，或頻繁使用電子產品，使得頸椎問題有日益增長趨勢，使得頸部及腰部症狀可能同時出現，建議若是治療效果不佳，或症狀久而未癒，務必找專科醫師鑑別判斷，以免延誤病情。
資料來源：健康醫療網 頸椎病變走路搖晃像酒醉 「後位椎弓整形手術」找回好身手
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊