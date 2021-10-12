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在五、六月疫情嚴峻期間，失智社區據點暫時關閉；高雄一度傳出有居服員確診，嚇得楊老太太婉拒居服員到府協助，因此照顧楊先生的重擔便落在了楊老太太一人肩上。兩位老人家不敢到醫院回診，也不敢出門散步運動，深怕被無情病毒找上門。
七月初高醫失智共照中心的個案管理師打電話聯絡關心，才知道楊先生關在家中的這一個多月以來，生活失去了秩序，變得日夜顛倒：晚上會大吼大叫、白天昏沉嗜睡；情緒容易失控，常跟太太吵架；有時會找不到家中廁所而隨地大小便。楊太太因為沒有了喘息服務、也不敢跟兒女訴苦，整個人變得焦慮緊張，開始出現健忘的症狀，常忘了要給先生服藥、量血壓、測血糖。
照顧者須穩定身心 加入線上團體互助
楊太太接受了個管師的建議，在疫情趨緩後和居服員一同帶著楊先生回神經內科就診。在經過藥物調整、和楊太太分享一些居家照護的技巧及線上支持團體、居服員的協助，楊先生在最近一次回診的表現雖仍不若疫情前，但楊先生和楊太太臉上總算是又有了笑容。
避免照護關係緊張 這樣做減少精神壓力
高醫老年醫學科醫師謝正芳表示，失智症患者除了記憶等認知功能下降，焦慮、妄想等精神行為症狀(BPSD)更是困擾照顧者，讓照護關係變得緊張，可尋求專業協助；神經部醫師蔡君儀建議，盡量維持規律的生活秩序、在家中安排可由家人陪伴的益智或懷舊活動、遠方兒女多利用視訊陪伴，皆可減少這些精神行為症狀的發生。
資料來源：健康醫療網 疫情取消居服訪視 高齡照顧者壓力大如何是好？
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