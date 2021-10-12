百萬勞力士僅值20萬？議員質疑北市質借處專業度不足
新冠肺炎疫情在全台灣持續趨緩，不過全台經濟卻因為疫情緣故百業蕭條，許多民眾得靠著典當物品換取現金，才得以繼續過活。而在疫情之後，台北市的各大當舖生意相當好，就連俗稱「公營當舖」的台北市動產質借處，也因為利息較低且寬限期較長，吸引許多民眾上門典當。不過卻遭到市議員踢爆，質借處在鑑定名錶時，中古價高達100萬的勞力士名錶，竟只能借20萬元，且還要經民間業者的評估後，才能借30萬元，質疑質借處專業度不足。
記者丁上程／台北報導
2021-10-12 17:03:00
無黨籍台北市議員徐立信在財政建設委員會部門質詢時，表示有多名民眾向他陳情，每次要向公營當舖典當機械手錶勞力士，質借處不僅不專業，看了老半天根本不知看不看得懂，最後也是胡亂估個價格打發。徐立信更在質詢時播出影片，有民眾上門典當100多萬的勞力士名錶，質借處人員僅估20萬元，而在請示幕後「王老師」後，才能多借10萬。
對此質借處長張雅惠也坦承，當天是櫃台人員沒有向民眾說明清楚。由於該支手錶沒有提供保證卡及其他可供判別真偽的要素，再加上當時並未將手錶拆開辨別真偽，因此鑑價20萬僅是初步給該民眾的預估價。若是經拆解過後，確認該錶為真錶，且也有附保證卡等物品，該錶價值應有百萬。張雅惠強調，當天櫃檯人員表達不夠清楚，讓他人誤解，後續會進行相關教育訓練。