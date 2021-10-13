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技術領先國際的台灣之光　美學智能兼具BESV電輔車

▲在國內外得過不少設計、創新獎項紅回台灣的本土品牌BESV兼顧了美觀與功能性。（圖／資料照片）
▲在國內外得過不少設計、創新獎項紅回台灣的本土品牌BESV兼顧了美觀與功能性。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-10-13 13:00:00

現在全台灣各處可見自行車的身影，不論是上班族、學生族、家庭主婦、或是喜歡運動的朋友，自行車一般都是生活中常用、常見的代步工具。而前陣子疫情爆發三級警戒，不少民眾擔憂搭乘大眾運輸、使用共享機車、自行車的感染風險，也在思考其他的替代方案。隨著市場需求和外在環境變化，目前市場上除了自行車、電動自行車外，另外有智慧電輔自行車的新選項，提供不同族群使用者不同的代步方案。

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首先電輔自行車與電動自行車最大的不同在於，雖有電能輔助前行，但騎乘者仍需要踩踏、施予動力，這對於通勤族在上下班期間加入運動時機、降低大汗淋漓的不適感，或是想與親友一同騎乘自行車、卻擔心腳力不足民眾，甚至長者日常外出代步都是很好的解套。

電動、電輔車款多數使用者的印象就是因為電池需要犧牲美觀、外型較難講究。而在國內外得過不少設計、創新獎項紅回台灣的本土品牌BESV，各系列車款共通特點便是透過隱藏式可抽取電池，將電池隱匿在車型中，讓整體外形美觀又時尚。

Besv針對台灣市場不同族群提供不同車款。首先，PS系列為品牌熱銷款、入門款，門市人員分享這台可折疊的電輔車受到大眾喜愛，是因其設計符合台灣多數使用者的移動行為，可折疊好收納、美觀外型更是擄獲不少消費者，不論周間通勤使用、周末外出郊區踏青，都是很值得入手代步工具。

▲可折疊好收納，假日出遊踏青放在汽車後座更是輕鬆收納。（圖／資料照片）
▲可折疊好收納，假日出遊踏青放在汽車後座更是輕鬆收納。（圖／資料照片）
而CF1更是不少民眾選擇的入門款，前方低跨點友善上下車設計，以及頭燈、剎車燈的貼心設計，讓整體安全感提升，另可因應使用情境可加裝置物籃或兒童座椅，成為不少台灣家長心目中的親子代步車。另外也有針對戶外運動、極限競速設計的公路車款，特別整合動力控制系統、界面和馬達，讓使用者在騎乘過程中，即使高速行駛，能順暢調整馬達輸出動力。

▲CF1是一般小家庭最青睞的親子代步車款，多項貼心設計讓家長很放心。（圖／資料照片）
▲CF1是一般小家庭最青睞的親子代步車款，多項貼心設計讓家長很放心。（圖／資料照片）
▲針對戶外運動、極限競速設計的公路車款，更強化了操控系統即馬達輸出。（圖／資料照片）
▲針對戶外運動、極限競速設計的公路車款，更強化了操控系統即馬達輸出。（圖／資料照片）
▲BESV作為台灣之光，在德國、日本皆已拿下 可圈可點的成績，已準備好要深耕台灣。（圖／資料照片）
▲BESV作為台灣之光，在德國、日本皆已拿下 可圈可點的成績，已準備好要深耕台灣。（圖／資料照片）
作為台灣原生新創品牌，在德國、日本皆已拿下 可圈可點的成績，如今BESV深耕台灣，各類車款的技術與供應一應俱全，相當成熟，透過上述分析也足以見得，針對所有族群皆能找到對應的專屬車款，在門市體驗、售後服務上，在北中南亦開設旗艦店提供體驗及諮詢。現搭配政府五倍券、百貨公司週年慶等，不同通路優惠入手更划算，大家可上品牌活動網站、粉絲團預約門市體驗試乘，親身感受BESV智慧動能自行車的全新體驗。



預約試乘：https://reurl.cc/ZjyD2a

BESV官方網站：https://besv.com/tw/

BESV Taiwan 官方粉絲團：https://www.facebook.com/besvamazing/

 

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