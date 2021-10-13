技術領先國際的台灣之光　美學智能兼具BESV電輔車

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電動、電輔車款多數使用者的印象就是因為電池需要犧牲美觀、外型較難講究。而在國內外得過不少設計、創新獎項紅回台灣的本土品牌BESV，各系列車款共通特點便是透過隱藏式可抽取電池，將電池隱匿在車型中，讓整體外形美觀又時尚。
Besv針對台灣市場不同族群提供不同車款。首先，PS系列為品牌熱銷款、入門款，門市人員分享這台可折疊的電輔車受到大眾喜愛，是因其設計符合台灣多數使用者的移動行為，可折疊好收納、美觀外型更是擄獲不少消費者，不論周間通勤使用、周末外出郊區踏青，都是很值得入手代步工具。
而CF1更是不少民眾選擇的入門款，前方低跨點友善上下車設計，以及頭燈、剎車燈的貼心設計，讓整體安全感提升，另可因應使用情境可加裝置物籃或兒童座椅，成為不少台灣家長心目中的親子代步車。另外也有針對戶外運動、極限競速設計的公路車款，特別整合動力控制系統、界面和馬達，讓使用者在騎乘過程中，即使高速行駛，能順暢調整馬達輸出動力。
作為台灣原生新創品牌，在德國、日本皆已拿下 可圈可點的成績，如今BESV深耕台灣，各類車款的技術與供應一應俱全，相當成熟，透過上述分析也足以見得，針對所有族群皆能找到對應的專屬車款，在門市體驗、售後服務上，在北中南亦開設旗艦店提供體驗及諮詢。現搭配政府五倍券、百貨公司週年慶等，不同通路優惠入手更划算，大家可上品牌活動網站、粉絲團預約門市體驗試乘，親身感受BESV智慧動能自行車的全新體驗。
BESV官方網站：https://besv.com/tw/
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