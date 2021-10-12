想脫單就不要嫌麻煩！交友軟體玩到「心好累」該怎麼辦？

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愛上的只是自己的幻想
多數人在和網友見面前，都一定會以訊息方式介紹彼此，若話題熱絡，品味外貌也都符合雙方標準，兩人之間即可產生火花。雖然在現實生活中發生的曖昧也都可能無疾而終，但若有一方在與網友見面前就已投入過多精力和感情，見到本人後，才驚覺對方的外表或談吐竟和自己想像中大相逕庭，或是種種原因致使曖昧無果，更會讓人疑惑自己那段時間到底都在瞎忙什麼？
作為交友軟體資深用戶的丹妮婊姐也直言，和網友見面後失望的比例竟高達九成！因此滑到外表亮眼的照片時必須先「以圖搜圖」確認真偽外，在見面或視訊前，更不要對一個陌生人過度幻想，才不會在「驗明正身」後從天堂掉到地獄，白白空歡喜一場。
無止盡的「嗨，很高興認識你」
交友軟體上廣泛的選擇和便捷的配對功能，讓不論男女用戶都能簡單快速的展開新的浪漫關係，但不同於人與人的真實接觸，面對速配名單上一整排的暱稱和帳號，不免缺少溫度和踏實感。而當我們始終遇不到一個能再更深入探索彼此的對象，只好不斷重覆客套寒暄，以及年齡、職業、興趣的粗淺自我介紹，合則多聊幾句，不合則封鎖刪除，速食式的社交模式，往往徒增的只是孤獨和空虛感，讓人更加灰心。
如果緣分無法預知，就要設法創造更有質量的相遇。在人與人能夠輕易聚合，卻也能輕易崩解的交友軟體上，除了盡可能增加與對方的現實互動，更應該把自己的生活過得更豐富充實，才能提升與人交往的深度，吸引到擁有同等內涵的對象，即便暫無戀愛機緣，也不致失去生活重心，感覺無所依存。
就如丹妮婊姐所言，想要脫單就不要抱怨麻煩。不論是同學、同事、朋友介紹或出遊豔遇，每種管道都有其優點和相對的副作用，交友軟體作為時下最有效的交友媒介，在快速篩選和配對時，只要明辨真假、注意安全，真實且真誠的與人交流，相信人人都有機會在交友軟體的茫茫人海中，遇見契合伴侶，展開一段美好的愛情。