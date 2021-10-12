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想脫單就不要嫌麻煩！交友軟體玩到「心好累」該怎麼辦？

▲本文就要來分析大家在長期使用交友軟體後，最讓人感到「心很累」的兩大主因以及因應之道。（圖／Shuttershock）
▲本文就要來分析大家在長期使用交友軟體後，最讓人感到「心很累」的兩大主因以及因應之道。（圖／Shuttershock）

文/吳欣瑜

2021-10-12 18:34:31

不久前，網紅丹妮婊姐在鄭弘儀、朱姐的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》中分享了交友軟體的各種暗語，並直呼「單身時，就是要滑手機滑到要起火！」，為節目增添歡笑和爆點，也讓主持人鄭弘儀差點要招架不住！事實上，談話風格大膽直率的丹妮婊姐幾乎每一任男友都是透過交友軟體認識，一直以來她也十分鼓勵大家透過交友軟體尋找對象，更一再強調聊天基數要夠大、一定要見面或視訊、想談戀愛就不要嫌聊天麻煩等等脫單重點，為無數在情海漂泊的男男女女們指引明路。

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▲丹妮婊姐（中）上鄭弘儀（左）、朱姐（右）的Podcast節目。（圖／《沒大沒小喇吉歐》提供）
▲丹妮婊姐（中）上鄭弘儀（左）、朱姐（右）的Podcast節目。（圖／《沒大沒小喇吉歐》提供）
雖說要怎麼收穫必先那麼栽，但在快速汰換與更新的網路交友世界，難免令人疲乏厭倦，本文就要來分析大家在長期使用交友軟體後，最讓人感到「心很累」的兩大主因以及因應之道。

愛上的只是自己的幻想

多數人在和網友見面前，都一定會以訊息方式介紹彼此，若話題熱絡，品味外貌也都符合雙方標準，兩人之間即可產生火花。雖然在現實生活中發生的曖昧也都可能無疾而終，但若有一方在與網友見面前就已投入過多精力和感情，見到本人後，才驚覺對方的外表或談吐竟和自己想像中大相逕庭，或是種種原因致使曖昧無果，更會讓人疑惑自己那段時間到底都在瞎忙什麼？

作為交友軟體資深用戶的丹妮婊姐也直言，和網友見面後失望的比例竟高達九成！因此滑到外表亮眼的照片時必須先「以圖搜圖」確認真偽外，在見面或視訊前，更不要對一個陌生人過度幻想，才不會在「驗明正身」後從天堂掉到地獄，白白空歡喜一場。

▲若見到網友本人後才驚覺對方和想像中大相逕庭，更會讓人疑惑自己到底都在瞎忙什麼？（圖／Shuttershock）
▲若見到網友本人後才驚覺對方和想像中大相逕庭，更會讓人疑惑自己到底都在瞎忙什麼？（圖／Shuttershock）
無止盡的「嗨，很高興認識你」

交友軟體上廣泛的選擇和便捷的配對功能，讓不論男女用戶都能簡單快速的展開新的浪漫關係，但不同於人與人的真實接觸，面對速配名單上一整排的暱稱和帳號，不免缺少溫度和踏實感。而當我們始終遇不到一個能再更深入探索彼此的對象，只好不斷重覆客套寒暄，以及年齡、職業、興趣的粗淺自我介紹，合則多聊幾句，不合則封鎖刪除，速食式的社交模式，往往徒增的只是孤獨和空虛感，讓人更加灰心。

如果緣分無法預知，就要設法創造更有質量的相遇。在人與人能夠輕易聚合，卻也能輕易崩解的交友軟體上，除了盡可能增加與對方的現實互動，更應該把自己的生活過得更豐富充實，才能提升與人交往的深度，吸引到擁有同等內涵的對象，即便暫無戀愛機緣，也不致失去生活重心，感覺無所依存。

▲把自己的生活過得更豐富充實，即便暫無戀愛機緣，也不致失去生活重心。（圖／Shuttershock）
▲把自己的生活過得更豐富充實，即便暫無戀愛機緣，也不致失去生活重心。（圖／Shuttershock）
就如丹妮婊姐所言，想要脫單就不要抱怨麻煩。不論是同學、同事、朋友介紹或出遊豔遇，每種管道都有其優點和相對的副作用，交友軟體作為時下最有效的交友媒介，在快速篩選和配對時，只要明辨真假、注意安全，真實且真誠的與人交流，相信人人都有機會在交友軟體的茫茫人海中，遇見契合伴侶，展開一段美好的愛情。

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