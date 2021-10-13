放大你的生活，選擇全新Honda FIT的理由

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御繁為簡的美好
看待一輛車，許多人信誓旦旦規格必得放首位，但對大多數潛在買家而言，眼緣通常才是最先決條件，要是看得不順眼，條件再好依舊難以下嚥，而Honda FIT既身為都會掀背翹楚，一旦推出全新世代必然深諳此道，要如何在芸芸眾車之中脫穎而出？答案再簡單不過 — 有型、好看、高質感。
其實無須多言，當眼見全新Honda FIT便知我究竟說的是什麼，無水箱護罩彷彿微笑般的前臉格局，搭配短捷但挺翹的廂式後半截輪廓，在新車上你彷彿得以看見歷代FIT的設計精髓，但卻又以一種極度簡約且時尚的方式加以表述描繪，也因此，你依舊得以確認這是輛FIT，但卻有了耳目一新的驚喜心情，甚至帶點親暱玩伴的親和與熟悉，就很日本，一如你曾在京都街角偶遇從此念念不忘的手作小店，即便初見，依然全無距離感。
氛圍自車外蔓延至車室，那種細膩的、帶點職人溫度的聯想，在全新Honda FIT的座艙中再度被體現，以水平視覺作為基準線的中控台，包含雙輻方向盤、無遮光罩TFT彩色液晶儀錶、中央觸控螢幕、空調系統介面與出風口甚至置杯架等皆位處同一橫向區域內，因而造就清爽簡潔同時寬闊舒適的第一印象，仔細審度，卻也發覺設計者縝密構思的細節，像是方向盤兩側控制區域就以帶點灰階的象牙白飾板妝點，而左右置杯架上緣與排檔座平面也以相同材質呼應，再加上大面積軟質膠料鋪陳，以及皮布雙織座椅所帶來彷彿丹寧布般的柔暢質感，即便座艙仍以黑灰為主色調，卻能帶來輕盈溫潤的人文感染情緒。
車室空間極大化
許多車都曾強調「車室空間極大化，機械空間極小化」，但全新Honda FIT可不僅止於行銷話術，更是座艙設計師身體力行的實踐樣板，視野所及，竭盡所能降低高度並前推的中控台，搭配構思精準的A柱角度與大面積三角窗，從此帶來宛如全螢幕般廣域開闊視野，而高聳車頂與寬裕的座艙空間，協同素負盛名Ultra Seat多功能變化座椅設計，輕而易舉就能將六/四分離的後座椅背放平甚至掀起後座椅墊，不管想放進去的物件是長的、高的、寬的還是奇形怪狀，全新Honda FIT全都應對得游刃有餘。
除此之外質感美好的G-frame前座椅不僅好看更好坐，有效降低長途駕駛的疲勞感，而無論前後排座椅的身體接觸面皆採取Natural Textile透氣親膚材質，織布表層抗汙加上底層防水布設計，搭配周圍質感細膩的Prime Smooth高質感皮料，以及椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，從坐進去的第一刻起，便得以感受倍感呵護的溫柔包覆，一如記憶中的日系傢俱，以人為本的舒適設定向來無需質疑。
行的智慧 — Honda SENSING
而在討人喜愛的設計與空間之外，全新Honda FIT還多得是值得大聲嚷嚷的亮點，舉個例，最新一代Honda SENSING智慧安全主動防護系統便以最新100度超廣角攝影機搭配新世代影像處理晶片，一舉將夜間行人辨識、對向左轉車碰撞預防及自行車對應等全新功能導入，連同已然齊備的ACC主動式車距調節定速巡航系統、CMBS碰撞緩解煞車系統、FCW前方碰撞警示系統、LKAS車道維持輔助系統、RDM道路偏移抑制系統、LDW車道偏移警示系統與AHB遠光燈自動切換系統等安全輔助科技，即便面對高水準歐系對手依舊毫無懼色，每次出遊更加安心信賴。
除此之外，關於享樂與舒適化配備也一點不少，全新Honda FIT位於中控台上的8吋觸控式音響主機不僅內建USB輸入、藍牙音樂與免持聽筒功能，同時得以實現Apple CarPlay與Android Auto智慧型行動裝置連結，娛樂資訊全無時差，至於新增的EPB電子式駐車煞車與Brake Hold智慧型煞車鎖定系統不僅操作起來更加輕鬆，同時更大幅提升便利性，無論男女年紀均可輕易享受駕馭樂趣。
擁抱地球夢 — 煥然一新的動力
全新Honda FIT由內到外煥然一新，所搭載的動力系統當然同為產品亮點，其採取與改款前截然不同排氣量為1498c.c.的DOHC i-VTEC地球夢汽油引擎，可輸出121PS/6600rpm最大馬力與14.8kgm/4300rpm最大扭力，再搭配換檔邏輯優化的G-Design Shift CVT變速系統，常用轉速域1500rpm~4300rpm的整體扭力再獲得10%的提升幅度，油門反應更靈敏，油耗表現更傑出，當然帶來更自信愉悅的駕馭心情，因而得以信步悠遊都會叢林。
新移動主義 — Honda FIT
作為汽車媒體，揣摩每款車適合什麼樣的車主天經地義，而質感獨具的全新Honda FIT顯然訴求鮮明 — 想要不受拘束的移動生活，卻又能在有限的資源中盡所能獲得最舒適從容的全方位享受。
移動不該是充滿壓力的負擔，駕馭更不必然成為苦不堪言的勞力活，透過全新Honda FIT所帶來的全視野大空間、全方位駕駛輔助、全新動力單元與全智慧操作介面，你總能用最自在且愉快的方式，載乘你最在乎的人，抵達任何想去的地方，放大你的精彩生活，更別說全新Honda FIT還具備日式簡約美學設計，以及宛如小動物般人見人愛的表情，讓車不再僅只冷冰冰的交通工具，更成為移動生活中的親密伴侶，凡此總總，恰是全新Honda FIT之所以誕生最充分的理由。
當然，也是你之所以選擇全新Honda FIT最充分的理由。