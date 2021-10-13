▲ 171 萬起！Lexus 小改款 ES 三動力六等級登場

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內裝設計上，小改款車型採用全新 8 吋及 12.3 吋高解析度觸控螢幕，同時將螢幕前移 11.2cm，讓車主操作起來更加就手，並且重新設計音響空調控制面板造型，提升整體車室質感。
內裝飾板則導入來自旗艦房車 LS 所使用的紋理核桃木飾板，其表面保留了木頭最原始的凹凸紋理，搭配重新設計的髮絲紋飾板，創造出優雅奢華的內裝氛圍。
而空調系統也同步升級 nanoeTM X 空氣清淨系統，以氫氧離子空氣清淨技術，有效抑制病菌及有害物質，並可以保濕除臭，讓車主時時刻刻享受清新空氣
更上層樓的駕乘體驗
在動力配置上，ES 維持 2.0NA、2.5NA 兩種汽油動力及 2.5 Hybrid 科技的電動化動力；而在操駕性能頗受好評的 GA-K 底盤，這次原廠特別針對後懸吊剛性強化及重新調校，讓車輛高速變換車道時更加安穩，提供更加精準與線性的操控反應，也讓乘坐舒適性更加優異。同時原廠也針對剎車系統進行優化，讓 ES 在加速、減速和轉向操控間能夠順暢銜接，提供更舒適流暢的駕駛體驗。
科技升級，更添安心
小改款車型全車系搭載 LEXUS SAFETY SYSTEM+ 2.0，其中 PCS 預警式防護系統更新增於十字路口轉彎時，針對對向來車與行人穿越馬路之煞停輔助功能，另外 LTA 車道循跡輔助系統也強化了標線識別能力，在各種行車環境下給予車主最全面的保護。
隨著車載網路資訊系統技術發展日漸成熟，Lexus 為持續強化商品力並提供客戶更優質之服務，小改款 ES 全面標配「LEXUS LINK 智能車載系統」，車主將可以透過 Lexus Plus App 即時掌握愛車資訊，在車輛有異常時，亦會主動提醒車主，讓車主及時應對。
車型
等級
建議售價(萬元)
ES 200
豪華版
171 萬
頂級版
189 萬
ES 250
F SPORT
208 萬
ES 300h
豪華版
193 萬
尊榮版
217 萬
旗艦版
239 萬