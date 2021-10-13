用豪華重新定義電能世代，全新BMW iX豪華純電旗艦休旅台灣首映

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全新BMW iX豪華純電旗艦休旅: https://mybmw.tw/BMWiX
全新BMW iX線上購車網站: https://mybmw.tw/BMWiXOnline
大器身影 Shy Tech隱形科技
截然不同於以往的搶眼姿態，全新BMW iX不僅延續BMW一貫堅持的精湛造車工藝與追求極致的完美細節，更於美學領域持續雕琢，以流暢優美的現代設計語彙，為全新iX豪華純電旗艦休旅刻劃出鮮明立體的車身輪廓，特別是BMW品牌之中線條最為銳利修長的LED頭燈組、令人驚豔的全新直立封閉式雙腎型水箱護罩設計、充滿肌肉與未來感線條的運動化空力套件及專屬空氣力學輪圈，結合4,953mm的車長、與X6相同的1,696mm動感流線車高、0.25Cd極其優異的低風阻設計，更全面演繹BMW iX純電SAV(Sports Activity Vehicle)難以超越的獨特風範。此外，全新BMW iX鮮明帥氣的車身輪廓，揉合俐落的無窗框設計、專屬銅色外觀套件(含銅色前水箱護罩內飾板、銅色後視鏡底座/窗框下緣飾條、銅色車門把手與銅色車型銘牌)、融入尾門線條的燻黑尾燈組、黑色高光澤後保桿線條以及不容錯認的車身D柱iX專屬字樣，優雅和諧地突顯BMW X家族一貫的動感氣勢。
全新BMW iX不僅向世人演繹大器磅礡身影，更為前衛科技與造車工藝奠定全新標竿。首創領先業界的Shy Tech隱形科技，使智慧科技在無形中完美融入，像是位於車頭前方的封閉式雙腎型水箱護罩，不僅內含攝影鏡頭與雷達等高科技傳感系統，透過獨特的自體修復塗層設計，若是不慎刮傷後可於常溫24小時內或高溫5分鐘內自行修復，搭配全車隱藏式車門把手設計及車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭，更是將Shy Tech隱形科技的概念極致展演。延續BMW iX的頂尖旗艦地位，更是於車身結構創新採用Carbon Cage碳纖維複合式材質，搭配輕量化鋁合金材質與高剛性鋼材，能大幅強化車身抗扭能力與車身剛性、同時減輕車身重量，除了能強化操控及動態表現，更提升對於車內乘員的保護力。
科技人性 擘劃融會創新突圍
前衛俐落的車身線條，是全新BMW iX給予眾人的搶眼形象，而進入座艙所迎面而來的，更是BMW跨越傳統框架的無際創新，奠基於豪華與由電而生概念，導入由12.3吋虛擬數位儀錶結合14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新開發一體式懸浮曲面螢幕，結合全新世代BMW iDrive 8.0使用者介面、車況抬頭顯示器、全新六角造型多功能方向盤、ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務、RSU遠端軟體升級、無線智慧型手機整合系統、擴增實境導航與全新世代BMW智慧語音助理2.0。全新iDrive 8.0充滿藝術美感的圖像式設計，讓使用者介面更加直觀與個性化，還可針對虛擬數位儀錶模式進行切換，提供Drive駕馭、Focus專注與Gallery純粹三種模式供駕駛在不同行駛情境之下進行選擇；擴增實境導航可於14.9吋中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過圖像標示接下來即將轉往的方向，為駕駛大幅提升便利性與行車安全性；全新世代智慧語音助理2.0不僅能以更自然的語言邏輯進行溝通，更為其導入懸浮光球動畫，透過不同大小與亮度的呈現方式描繪出宛如真人般的面部表情與反應，展現更多情感與互動。
對於車室質感與空間的描繪，BMW將未來於全新iX完美獻映，透過內斂簡約的設計線條，結合與X7同級的3,000mm軸距、一體式造型座椅、豪華型四區恆溫空調與B&W沉浸式4D頂級音響系統，不僅讓iX具備優異的車室空間表現與最高可達1750L的行李廂容積，更讓iX的座艙氛圍猶如頂級家居生活的延伸；此外，iX的天然真皮包覆內裝擁有極為細膩的觸感，以天然橄欖葉鞣製的材質展現BMW對於環境友善的重視，而全新的排檔座設計則結合專屬頂級水晶內裝套件(含水晶排檔撥桿、水晶音量調整旋鈕、水晶iDrive手寫觸控旋鈕、水晶電動座椅調整撥桿及FSC認證天然木紋飾板)與BMW旗下車款面積最大的全新電控調光全景式玻璃車頂，為全新BMW iX譜出兼具美學造詣的高質感樂章。
BMW不僅重視科技與用車生活的緊密結合，更對於安全性表現絕無妥協。全新BMW iX不僅是品牌首款，同時也是車壇唯一配備iPhone手機數位鑰匙2.0功能的豪華汽車品牌，透過採用高安全性、高精準定位功能獨立通訊晶片的Ultra-Wideband (UWB)超寬頻技術，車主無需使用iPhone感應車門把手解鎖，只要將iPhone放在身上，距離車輛3公尺時iX就會主動點亮頭尾燈迎接駕駛，而走進車輛1.5公尺範圍內時iX更會直接解鎖並亮起迎賓光毯，同時上車後就能直接啟動車輛，展演貼近人性也更顯直覺的從容率性用車生活。對於安全性的重視，BMW更是為全新iX採用品牌最高規格的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，搭載更高階的處理器以強化資訊運算速度及多面向資訊整合能力，大幅強化現有主動式安全輔助系統等功能以達完美安全防護。
電能新譯 專屬純電駕馭熱情
對於電能，BMW以獨到見解重新詮釋，並結合蓄積已久的深厚科技底蘊，給予全新iX有別於過往的動感駕馭體驗，導入全新第五代eDrive科技，將電動馬達、動力控制模組與變速系統整合為體積更小的單體結構，搭配以模組化概念設計且具備更高能量密度的鋰電池組，iX xDrive40搭載容量為76.6kWh的電池組，最大馬力可達326匹、最大扭力可達630牛頓米，0到100km/h加速為6.1秒，最高續航里程可達425km*；iX xDrive50電池容量達到111.5kWh，可創造出高達523匹的最大馬力輸出與765牛頓米的最大扭力，0到100km/h加速更僅需要4.6秒就能完成，最高續航里程可達亮眼的630km*，最快僅需10分鐘就能補充150km的行駛里程*，輔以全新的主動式動能回收系統，將能主動預判前方路況與駕駛動作，主動進行動能回收，讓全新BMW iX不僅具備優異的動力表現更展現信賴感十足的續航里程，大幅超越對手表現。
BMW的操控與駕馭熱情，從不因動力輸出形式而有所改變。BMW理解電能世代對於駕馭與熱情的想望，不僅為全新BMW iX打造BMW IconicSounds Electric純電動能音效，與奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主Hans Zimmer合作，將經典性能車的迷人風情、排氣聲浪回饋與科技完美揉合，營造更具彭湃魅力的未來電能駕馭情境，BMW更推出全新My Modes模式切換功能，提供Efficient節能、Sport運動以及Personal個人專屬三種駕馭模式，不僅能切換車輛動態駕駛模式、更能一併調整車內顯示幕的樣式、色調、資訊顯示或是車內環艙氣氛燈顏色等等，而BMW純電動能音效也將會隨著模式不同進行調整，展現BMW由電而生的絕佳平衡，體驗專屬於BMW的電能駕馭時刻。
*WLTP測試規範下所測得之數據
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全新BMW iX預售價
| 車型
| 預售價(萬元)
| BMW iX xDrive40
| 316
| BMW iX xDrive50
| 386