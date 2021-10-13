Lexus ES小改款 171萬元起盡顯奢華風範

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奢華大器外觀
在外型設計上，ES承襲LS旗艦房車優雅流暢的車身線條，展現其沉著穩重但不失動感的風格。本次更於Lexus經典設計-紡錘型水箱護罩中，融入L型格柵線條，讓車頭造型在視覺上更加的立體，強化視覺張力，凸顯出ES內斂但遮掩不住的強大氣勢。同時，重新設計的頭燈與日行燈燈組，讓前視造型更加俐落外，亦同步導入BladeScan Type AHS智慧型遠光燈遮蔽系統，大幅提升夜間行車安全性。
此外，全新造型的17吋(豪華、頂級版專屬)及18吋(尊榮版專屬)銑黑鋁圈，也讓外型更加動感及運動化。而針對F SPORT車型則升級為19吋燻黑鋁圈，讓ES搖身一變成為跑格十足的運動型房車。在旗艦版上則是持續使用18吋降噪鋁圈，提供極致的行駛靜謐性。
秉持著Omotenashi的精神，在內裝設計上導入對車主更加貼心，且更具質感的細節設計。首先，本次小改款採用全新8吋及12.3吋高解析度觸控螢幕，同時將螢幕前移11.2cm，讓車主操作起來更加就手，並且重新設計音響空調控制面板造型，提升整體車室質感。
內裝飾板則導入來自旗艦房車LS所使用的紋理核桃木飾板，在職人工匠的精心打造下，其表面保留了木頭最原始的凹凸紋理，不論在視覺及觸覺上都更具質感，搭配重新設計的髮絲紋飾板，創造出優雅奢華的內裝氛圍。
而空調系統也同步升級nanoeTM X空氣清淨系統，以氫氧離子空氣清淨技術，有效抑制病菌及有害物質，並可以保濕除臭，讓車主時時刻刻享受清新空氣。
在動力配置上，ES維持2.0NA、2.5NA兩種汽油動力及2.5 Hybrid科技的電動化動力，其在引擎與電動馬達的配合下，創造出敏捷的加速表現與極致安靜的行駛感受。
而在操駕性能頗受好評的GA-K底盤，這次原廠特別針對後懸吊剛性強化及重新調校，讓車輛高速變換車道時更加安穩，提供更加精準與線性的操控反應，也讓乘坐舒適性更加優異。同時原廠也針對剎車系統進行優化，讓ES在加速、減速和轉向操控間能夠順暢銜接，提供更舒適流暢的駕駛體驗。
Lexus不斷致力於提供車主最全面的行車保障，小改款車型全車系搭載Lexus SAFETY SYSTEM+ 2.0，其中PCS預警式防護系統更新增於十字路口轉彎時，針對對向來車與行人穿越馬路之煞停輔助功能，另外LTA車道循跡輔助系統也強化了標線識別能力，在各種行車環境下給予車主最全面的保護。
隨著車載網路資訊系統技術發展日漸成熟，Lexus為持續強化商品力並提供客戶更優質之服務，全新ES全面標配「Lexus LINK智能車載系統」，車主將可以透過Lexus Plus App即時掌握愛車資訊，在車輛有異常時，亦會主動提醒車主，讓車主及時應對。
全新小改款ES自即日起進駐全台Lexus經銷商展示間，對於ES有興趣的顧客，可親臨鑑賞，一睹ES迷人風貌，詳情請洽全台Lexus經銷商或致電Lexus顧客服務中心0800-036-036洽詢相關訊息。
| 車型
| 等級
| 建議售價(萬元)
| ES 200
| 豪華版
| 171萬
| 頂級版
| 189萬
| ES 250
| F SPORT
| 208萬
| ES 300h
| 豪華版
| 193萬
| 尊榮版
| 217萬
| 旗艦版
| 239萬