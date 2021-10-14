Lexus LX大改款終於發表，依舊不負奢華陸地巡洋艦之稱號!

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次的大改款LX原廠賦予其”終極運動型多功能旗艦”的稱號，從外觀上的改變便可感受到新世代車型想重拾過去攝人的霸氣姿態，首先在水箱罩部分延續Lexus著名的紡錘造型，不過更為寬大的面積比起轎車更能強化車頭的視覺張力，頭燈比起改款前更為細扁並導入新世代家族慣用的箭矢型日行燈設計，前保桿兩側的進氣口尺寸可說是歷代最大，不僅能提升導流效果更是強化面容凶狠程度的最佳配角，搭配戲劇化的引擎蓋折痕與後移的A柱角度呈現出比過往更為精雕細琢的樣貌。
相較下車側造型就顯得較為樸素，依舊延續LX修長卻厚實的經典輪廓，除了輪拱刻意營造出外擴的線條處理，車門鈑件並沒有過多的摺痕詮釋，不過大車有個好處就是簡單換個巨幅輪圈就能瞬間提升不少氣勢，這次大改款也透過多款18-22吋輪圈讓買家搭配出不同的外觀樣貌，尾燈則採用與NX類似的連貫式設計，兩組尾燈中央有一道相連的紅色LED燈貫穿，中央的廠徽也被Lexus字樣所取代，更為現代化的造型也一掃過去較為呆版的尾部感受。
車艙部分同樣以大量的皮革、木質與金屬飾條建構出奢華的內裝鋪陳，不過新世代車型卻利用更多的螢幕來營造出強烈的科技感，最明顯的差異在中控台上分別安裝有7吋與12.3吋的雙螢幕系統，上方主要用於顯示導航、音響與攝影鏡頭的投射畫面之用，下方小螢幕則用於空調的控制介面與查詢車輛訊息之用，尤其在越野狀態時上方螢幕可用於顯示周圍影像，下方則可提供車輛設定與各種參數，對駕駛來說對於資訊的掌控能更為直覺，這套雙螢幕系統還具備語音助理與多項即時資訊的更新狀態。
座椅部分這次在中排座椅加強了泡棉的支撐性，並透過可彎曲頭枕及柔軟的後靠背與坐墊提供乘客最大的包覆與支撐，而後座也有專屬的無線充電座與娛樂資訊系統，高階車型的中央扶手還具備可調整座椅及空調的觸控螢幕，以及獨家的頭頂出風口、後遮陽簾與閱讀燈功能。如果你是一位後座買家，只需按下按鈕便可輕鬆調整前方乘客座座椅，為其提供高達1,092mm的腿部伸展空間，同時座椅下方也會有置腳踏板伸出提供最舒適的乘坐體驗。
動力部分為一具可輸出409匹馬力的5.7升V6雙渦輪增壓引擎，比起前一代的3.5升引擎多了26匹馬力及103 Nm扭力，而最大扭力峰值控制在3,600轉，讓駕駛在低速越野狀態下能隨心所欲地掌握動力的輸出爆發時機，變速系統搭配的是10速變速箱，更多的檔位擁有更為平穩的加速質感與低速操控性，第10檔則可在高速狀態下減輕引擎負荷獲得寧靜的行車品質與更好的油耗表現；另外在採用新的TNGA-F平台後使其車重大幅降低200公斤，不僅對油耗大有助益也讓車身剛性提升了20%，新的多連桿系統與氣壓懸吊亦能有效提升整體的行路質感與操駕樂趣；標配的Lexus Safety System+ 2.5安全系統則包含全速域ACC、車道置中、車道偏移警示、轉向輔助、碰撞警告、自動煞停、行人偵測等功能，大改款LX配備如此豐富加上寬廣的車艙空間與強大動力作為後盾，說它是豪華的路上行宮一點也不為過。