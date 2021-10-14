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魷魚透抽傻傻分不清？營養師1張表秒解　玩遊戲前先搞懂

▲「魷魚」在台灣時常拿來被做成許多料理，豐富多樣的口感也讓台灣人非常喜愛。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲「魷魚」在台灣時常拿來被做成許多料理，豐富多樣的口感也讓台灣人非常喜愛。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-14 16:41:02

南韓影集《魷魚遊戲》已衝破Netflix史上最高觀看次數，劇中演員、劇情關卡設定更紅翻全球，其中片名《魷魚遊戲》恰好對應到南韓民眾童年經典遊戲。不過對不少台灣人來說，影集剛上映時，還分不清究竟是《魷魚遊戲》還是《透抽遊戲》，鬧出不少笑話，但你知道魷魚和透抽的差別到底在哪裡嗎？

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日前美女營養師高敏敏就透過臉書分別盤點了魷魚家族當中，包含透抽、小卷、花枝等不同生物的營養數值與分辨方式，也指出其實魷魚家族的熱量都不高、卻含有豐富的蛋白質，除此之外礦物質鋅也可以幫助提升免疫力、加快傷口癒合、延緩老化速度等。

▲（圖／營養師高敏敏授權）
▲（圖／營養師高敏敏授權）
  • 魷魚
最明顯的特徵就是頭頂的大三角鰭，體型也較大，很好區分！目前市售最常見的就是泡魷魚，也就是乾的魷魚拿去泡發，泡完一隻平均可以到320公克。是低熱量、低脂肪首選！

熱量：50kcal

蛋白質：11.3g

脂肪：0.2g

膽固醇：270mg

鋅：0.9mg

  • 透抽=中卷
與魷魚很不同的是，透抽頭頂尖尖的菱形，身體很細長，蛋白質含量跟礦物質鋅豐富，可以幫助增強抵抗力、幫助增肌減脂很不錯的食材！

熱量：100kcal

蛋白質：20.2g

脂肪：1.5g

膽固醇：337mg

鋅：1.7mg

  • 小管=小捲（其實就是中卷小時候）
尺寸約為<15cm，比中卷小隻，有著小小三角菱形頭，礦物質鋅也是豐富的，記得吃之前去除內臟更健康唷！

熱量：72kcal

蛋白質：16g

脂肪：0.4g

膽固醇：316mg

鋅：1.7mg

  • 花枝＝烏賊、墨魚
身體大圓胖，肉質較厚實，體內有硬殼！去除內臟後相比，膽固醇含量最低。

熱量：57kcal

蛋白質：12.2g

脂肪：0.6g

膽固醇：193mg

鋅：0.7mg

  • 軟絲
比花枝還長橢圓，體內無硬殼，也是優質蛋白質的好來源。

熱量：70kcal

蛋白質：14.7g

脂肪：0.8g

膽固醇：324mg

鋅：1.4mg

▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
此外，高敏敏也提醒，在處理魷魚家族的食材時，要將內臟清乾淨，並使用簡單少油鹽的烹調方式做料理，建議川燙或清炒就超級有海味，至於該如何購買新鮮的魷魚家族，高敏敏也建議把握以下四個原則「挑選外觀完整、有彈性的魷魚」、「建議購買時，以眼睛清澈的為主」、「外殼破損的魷魚，通常較不新鮮，盡量少選擇」、「有黏液的魷魚是正常現象，只要沒有惡臭，是鮮味的就安全」。（編輯：楊智傑）

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