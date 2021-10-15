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為何現在台灣機車市場，不能沒有 KYMCO Ionex S7R 電動機車？

▲ 為何現在台灣機車市場，不能沒有 KYMCO Ionex S7R 電動機車？
▲ 為何現在台灣機車市場，不能沒有 KYMCO Ionex S7R 電動機車？

2GameSome - 有車賞

2021-10-15 09:55:00

對於台灣民眾而言，機車就像手腳般的便利、就像生活中不可欠缺的重要夥伴。但近年來新興的電動機車選擇，除了驅動方式從引擎改為電動馬達、加油改為充 / 換電以外，當前市場的主流電動機車卻迫使著許多習慣傳統機車的民眾也須更改多年來所累積的騎乘習慣。面對已確立為未來趨勢的電動機車，我們真的需要如此重新來過嗎？或許，答案是否定的，因為從 KYMCO 所推出的 Ionex S7R 電動機車中，找到了過往熟悉的美好。

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今年三月期間，KYMCO 一口氣推出 Ionex 3.0全新四款機種，從適合與女性騎乘的 i-ONE，到最讓熱愛騎車的車迷朋友期待的、堪稱鋼表現的頂級 S7R。以當前市場佔有率看來，IONEX 3.0 要以初生之犢的姿態面對逐漸壯大、由 Gogoro 所領軍的 PBGN 換電聯盟這巨人，但從 S7R ABS 的多日體驗中，卻發現了這電動機車的新星，卻蘊藏著 KYMCO 這 55 年老店精彩的傳承技藝。

試駕車型為 Ionex 3.0 家族中的 S7R，售價為新台幣 106,800 元。
試駕車型為 Ionex 3.0 家族中的 S7R，售價為新台幣 106,800 元。
不僅性能讓人驚艷  貼心感更值得推薦

一跨上 S7R ABS，那種傳統燃油速克達讓人熟悉的自然騎乘姿態感受立刻襲來，無論是龍頭把手的寬度、騎乘三角的配置，都是再符合人體工學不過的事，連續兩日騎乘，超過百公里的經驗累積，「輕鬆」、「好駕馭」，絕對是最適合的形容詞。

但這僅是開始，若進一步激烈操駕，可以發現那絕佳的車身配重開始顯現威力，直線奔馳時給予了相當棒的穩定性，彎道騎乘中更在極佳的安定感基礎上，讓人想要不斷一探傾角的極限。對於一款定位為「熱血騎士的城市鋼炮」車款，S7R ABS 從車身動態的表現評論，相當高分。

S7R ABS 動態表現相當棒，放眼同級對手難出其右。
S7R ABS 動態表現相當棒，放眼同級對手難出其右。
當然，以 S7R ABS 的定位，都會通勤應該佔了車主絕大多數的騎乘時間，因此在懸吊設定與煞車配置中，沒有因為熱血的需求而犧牲了舒適度與操控感。前叉在激烈操駕時，尤其是全力煞車時，給了很棒的支撐，避免過度的點頭情況發生，但在面對坑洞路面時也不會回饋給騎士雙手麻震感；固定式的雙後避震設定，也讓後軸有著挺優異的循跡性與貼地表現。

前輪尺碼為 110/70-13，配置單向雙活塞煞車卡鉗。
前輪尺碼為 110/70-13，配置單向雙活塞煞車卡鉗。
後避震器為雙槍式，搭配 110/70-12 後輪規格。
後避震器為雙槍式，搭配 110/70-12 後輪規格。
前後輪皆有 ABS 防鎖死煞車系統，後輪配置單向單活塞卡鉗。
前後輪皆有 ABS 防鎖死煞車系統，後輪配置單向單活塞卡鉗。
採用鏈條傳動。
採用鏈條傳動。
懸吊設定在運動與舒適間取得絕佳平衡，且前後車身配重也十分得宜。
懸吊設定在運動與舒適間取得絕佳平衡，且前後車身配重也十分得宜。
不過要說最讓人印象深刻的，還是那讓人一試上癮的動力。7.2kW 的馬達最大功率，相對於對手並非絕對優勢，但配上了獨門的 ETS 兩自動變速之後，除了保有電動車起步加速時如「噴射」般的快意，中高速的再加速力道更是 S7R ABS 相對其他競爭對手的最大優勢。尤其是開啟了「POWER」模式後，縱使你認為應該快到 S7R ABS 的極速區間，但只要再扭動油門（或者應該說是電門？）還是可榨出一段有感加速力道，讓 S7R ABS 的加速力從起步到官方公佈的極速區間源源不絕。相信我，這真的很迷人。

具備「POWER」模式。
具備「POWER」模式。
開啟「POWER」模式後，那從低速一路延伸至高速皆相當飽滿的加速力，讓人想一試再試。
開啟「POWER」模式後，那從低速一路延伸至高速皆相當飽滿的加速力，讓人想一試再試。
還有，大且寬敞的腳踏空間、貼心的雙掛鉤設計、QC3.0 規格的 USB 外接電源插座、24L 的坐墊下置物容積、寬大且舒適的座椅造型，都是多年造車經驗所累積的消費者聲音後，在 S7R ABS 上所不會缺席的貼心設計與配備。

與傳統油車差異不大的控制介面配置，較為不同的頂多就是右側把手上方的上下選擇鍵與確定鍵，用來控制儀表中的電池蓄電量/續航力切換，以及警示音的切換調整等。
與傳統油車差異不大的控制介面配置，較為不同的頂多就是右側把手上方的上下選擇鍵與確定鍵，用來控制儀表中的電池蓄電量/續航力切換，以及警示音的切換調整等。
左側龍頭前方具備超車燈。
左側龍頭前方具備超車燈。
QC3.0 規格的 USB 電源插座。
QC3.0 規格的 USB 電源插座。
具備雙掛鉤設計，座椅前端的掛鉤設計為收納式。寬大且平整的腳踏空間相當實用且舒適。
具備雙掛鉤設計，座椅前端的掛鉤設計為收納式。寬大且平整的腳踏空間相當實用且舒適。
S7R 皆採用 Keyless 感應式鑰匙設計。
S7R 皆採用 Keyless 感應式鑰匙設計。
配備飛旋踏板。
配備飛旋踏板。
符合人體工學的寬大坐墊，雙人乘坐也相當舒適。
符合人體工學的寬大坐墊，雙人乘坐也相當舒適。
坐墊下配備兩個 Ionex 3.0 大電池，單顆電池容量為 1743Wh。
坐墊下配備兩個 Ionex 3.0 大電池，單顆電池容量為 1743Wh。
坐墊下配備兩個 Ionex 3.0 大電池，單顆電池容量為 1743Wh。
坐墊下配備兩個 Ionex 3.0 大電池，單顆電池容量為 1743Wh。
老師傅的傳承  魔鬼都藏在細節中

多年造車經驗對於新型態電動機車的重要性有多少？除了從此次試駕的 S7R ABS 上清楚感受以外，其實探究對手PBGN陣營，也可以發現到無論是 Yamaha EC-05、AEON Ai-1，或是 eReady RUN 等有著傳統車廠所「加持」的 PBGN 電動機車，都可以讓騎乘感稍微進步，只不過受限於既有的車型架構基礎，要能改善多少？以自身感受評論，確實有限。

或許也有車迷朋友質疑，PBGN 聯盟中也有不少強調性能的運動型車款。確實，但在此次試駕過程中，也同場體驗了 S7R ABS 與同級對手的差異，除了加速表現 S7R ABS 因 ETS 兩段自動變速系統而保有優勢以外，只要在兩者間交換騎乘，上述所說符合人體工學的「騎乘三角」差異，其實相當顯而易見。

騎乘三角的學問，一跨上 S7R 就可以清楚感受到。
騎乘三角的學問，一跨上 S7R 就可以清楚感受到。
還有一點想補充的，那就是造型設計。雖然審美觀因人而異，但比對 S7R ABS 與同級對手差異，可以發現在未來感、運動個性等面向的營造方面，S7R ABS 展現出的能量是相當精彩的，相對於對手較為「文青風」的強項，不論孰優孰劣，但至少走出了不同的路線。不過相信以過去台灣機車市場的消費口味而言，要對上熱血騎士的胃口，S7R ABS 應該是比較有機會的。

充分符合「熱血騎士的城市鋼炮」定位，S7R 在造型設計上相當具前衛與摩登特色。
充分符合「熱血騎士的城市鋼炮」定位，S7R 在造型設計上相當具前衛與摩登特色。
前後「Ionex」廠徽與專屬的「R」字標記，在設計上各有巧思不同。
前後「Ionex」廠徽與專屬的「R」字標記，在設計上各有巧思不同。
四眼式的 LED 頭燈造型相當具氣勢，尤其開啟遠燈時四眼全開，相當帥氣。
四眼式的 LED 頭燈造型相當具氣勢，尤其開啟遠燈時四眼全開，相當帥氣。
儀表開機時會顯示「S7 Ionex」專屬字樣。
儀表開機時會顯示「S7 Ionex」專屬字樣。
堅持多樣選擇  Ionex 3.0 要讓人耳目一新

不可諱言的，在能源補充網絡的建置上，光陽 Ionex 3.0 仍在努力中，不過從 Ionex 3.0 每一款機型皆具備「充電」與「換電」的不同選擇，就可以發現光陽在策略上的不同。且近來更追加了「Ionex 尊榮換電」服務，以專人提供滿電電池的方式，給予了車主第三種的能源補充選擇。不僅免除了車主自行充電或是往返換電站的奔波時間，單次更支付不到一杯咖啡的成本，並可以在換電網絡尚未完全到位時，給予車主便利性，未來也有可能視市場反應加碼「Ionex 尊榮換電」服務內涵，或許輪胎檢測、車況檢測等也都可能涵蓋至服務範疇內。

目前 Ionex 3.0 能源網絡正在積極佈建。
目前 Ionex 3.0 能源網絡正在積極佈建。
同時，KYMCO 也針對 Ionex 服務網絡積極佈建，以此次取還試駕車款的新北市「新莊民安門市」而言，在門市設計、服務流程、資訊溝通方面皆異於傳統機車維修店面，以明亮、科技、輕鬆等氛圍，呼應 Ionex 3.0 電動機車特色以外，也期望展現出光陽跨越嶄新電動機車世代的決心與企圖。

取車據點為位於新北市新莊區的「新莊民安門市」（新北市新莊區民安路 148號 ）。
取車據點為位於新北市新莊區的「新莊民安門市」（新北市新莊區民安路 148號 ）。
店內的設計異於傳統機車行，相當明亮且科技感十足的氛圍。
店內的設計異於傳統機車行，相當明亮且科技感十足的氛圍。
完整的周邊套件陳列。
完整的周邊套件陳列。
互動螢幕可以提供民眾自行操作了解 Ionex 3.0 車輛資訊、據點查詢，也便於業者向民眾解說。
互動螢幕可以提供民眾自行操作了解 Ionex 3.0 車輛資訊、據點查詢，也便於業者向民眾解說。
「新莊民安門市」外也有 Ionex 3.0 換電站，試駕前當然要先換上滿電電池！
「新莊民安門市」外也有 Ionex 3.0 換電站，試駕前當然要先換上滿電電池！
不僅如此，「新莊民安門市」更將多年銷售維修光陽小車與大車的經驗為基礎，作為 Ionex 3.0 電動機車銷售保修服務的底蘊，讓消費者保有既有的信賴感，增加嘗試全新電動機種的意願，對於拓展 Ionex 3.0 電動機車的市場，應該有重要加分意義。這對於在全台擁有優勢銷售據點的光陽而言，相信這也是未來佈建 Ionex 3.0 服務據點時，相當重要的一環。

S7R讓人找到熟悉的美好、給予消費者更多元的選擇

從試駕的 S7R ABS 身上，進一步發現「過去我們早已習慣，但其實原來很重要」的價值。傳統機車廠要踏入新能源領域，相對於新創品牌而言，確實需要更多層面的思考，要如何在燃油與電動機車上找到平衡，會是讓傳統機車廠需要謹慎的重要關鍵；但也別忘了。傳統機車廠保有絕對優勢的造車經驗，在 S7R ABS 身上是展露無遺的，體驗後就發現原來除了能源補充的方式需要適應以外，其他在騎乘樂趣、用車便利等面向，還是可以與你我早已習慣的過往經驗無縫接軌。當然，或許有人願意嘗試全新的騎乘習慣，但就像光陽 Ionex 3.0 所堅持提供更多元的選擇般，當市場中出現更多的機種類型。對於消費者而言，絕對是最棒的事。

S7R 加入市場，讓重視騎乘樂趣、著重騎乘姿勢、願意接受電動機車的買家，有了相當優質的新選擇。
S7R 加入市場，讓重視騎乘樂趣、著重騎乘姿勢、願意接受電動機車的買家，有了相當優質的新選擇。
所以我說，S7R ABS 的現身，絕對不僅是一輛新車的問世，而是讓人找到熟悉的美好，也是讓好此道的人，在油車與電車的轉換過程中，可以更容易的捷徑。

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