▲ 為何現在台灣機車市場，不能沒有 KYMCO Ionex S7R 電動機車？

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不僅性能讓人驚艷 貼心感更值得推薦
一跨上 S7R ABS，那種傳統燃油速克達讓人熟悉的自然騎乘姿態感受立刻襲來，無論是龍頭把手的寬度、騎乘三角的配置，都是再符合人體工學不過的事，連續兩日騎乘，超過百公里的經驗累積，「輕鬆」、「好駕馭」，絕對是最適合的形容詞。
但這僅是開始，若進一步激烈操駕，可以發現那絕佳的車身配重開始顯現威力，直線奔馳時給予了相當棒的穩定性，彎道騎乘中更在極佳的安定感基礎上，讓人想要不斷一探傾角的極限。對於一款定位為「熱血騎士的城市鋼炮」車款，S7R ABS 從車身動態的表現評論，相當高分。
當然，以 S7R ABS 的定位，都會通勤應該佔了車主絕大多數的騎乘時間，因此在懸吊設定與煞車配置中，沒有因為熱血的需求而犧牲了舒適度與操控感。前叉在激烈操駕時，尤其是全力煞車時，給了很棒的支撐，避免過度的點頭情況發生，但在面對坑洞路面時也不會回饋給騎士雙手麻震感；固定式的雙後避震設定，也讓後軸有著挺優異的循跡性與貼地表現。
不過要說最讓人印象深刻的，還是那讓人一試上癮的動力。7.2kW 的馬達最大功率，相對於對手並非絕對優勢，但配上了獨門的 ETS 兩檔自動變速之後，除了保有電動車起步加速時如「噴射」般的快意，中高速的再加速力道更是 S7R ABS 相對其他競爭對手的最大優勢。尤其是開啟了「POWER」模式後，縱使你認為應該快到 S7R ABS 的極速區間，但只要再扭動油門（或者應該說是電門？）還是可榨出一段有感加速力道，讓 S7R ABS 的加速力從起步到官方公佈的極速區間源源不絕。相信我，這真的很迷人。
還有，大且寬敞的腳踏空間、貼心的雙掛鉤設計、QC3.0 規格的 USB 外接電源插座、24L 的坐墊下置物容積、寬大且舒適的座椅造型，都是多年造車經驗所累積的消費者聲音後，在 S7R ABS 上所不會缺席的貼心設計與配備。
老師傅的傳承 魔鬼都藏在細節中
多年造車經驗對於新型態電動機車的重要性有多少？除了從此次試駕的 S7R ABS 上清楚感受以外，其實探究對手PBGN陣營，也可以發現到無論是 Yamaha EC-05、AEON Ai-1，或是 eReady RUN 等有著傳統車廠所「加持」的 PBGN 電動機車，都可以讓騎乘感稍微進步，只不過受限於既有的車型架構基礎，要能改善多少？以自身感受評論，確實有限。
或許也有車迷朋友質疑，PBGN 聯盟中也有不少強調性能的運動型車款。確實，但在此次試駕過程中，也同場體驗了 S7R ABS 與同級對手的差異，除了加速表現 S7R ABS 因 ETS 兩段自動變速系統而保有優勢以外，只要在兩者間交換騎乘，上述所說符合人體工學的「騎乘三角」差異，其實相當顯而易見。
還有一點想補充的，那就是造型設計。雖然審美觀因人而異，但比對 S7R ABS 與同級對手差異，可以發現在未來感、運動個性等面向的營造方面，S7R ABS 展現出的能量是相當精彩的，相對於對手較為「文青風」的強項，不論孰優孰劣，但至少走出了不同的路線。不過相信以過去台灣機車市場的消費口味而言，要對上熱血騎士的胃口，S7R ABS 應該是比較有機會的。
堅持多樣選擇 Ionex 3.0 要讓人耳目一新
不可諱言的，在能源補充網絡的建置上，光陽 Ionex 3.0 仍在努力中，不過從 Ionex 3.0 每一款機型皆具備「充電」與「換電」的不同選擇，就可以發現光陽在策略上的不同。且近來更追加了「Ionex 尊榮換電」服務，以專人提供滿電電池的方式，給予了車主第三種的能源補充選擇。不僅免除了車主自行充電或是往返換電站的奔波時間，單次更支付不到一杯咖啡的成本，並可以在換電網絡尚未完全到位時，給予車主便利性，未來也有可能視市場反應加碼「Ionex 尊榮換電」服務內涵，或許輪胎檢測、車況檢測等也都可能涵蓋至服務範疇內。
同時，KYMCO 也針對 Ionex 服務網絡積極佈建，以此次取還試駕車款的新北市「新莊民安門市」而言，在門市設計、服務流程、資訊溝通方面皆異於傳統機車維修店面，以明亮、科技、輕鬆等氛圍，呼應 Ionex 3.0 電動機車特色以外，也期望展現出光陽跨越嶄新電動機車世代的決心與企圖。
不僅如此，「新莊民安門市」更將多年銷售維修光陽小車與大車的經驗為基礎，作為 Ionex 3.0 電動機車銷售保修服務的底蘊，讓消費者保有既有的信賴感，增加嘗試全新電動機種的意願，對於拓展 Ionex 3.0 電動機車的市場，應該有重要加分意義。這對於在全台擁有優勢銷售據點的光陽而言，相信這也是未來佈建 Ionex 3.0 服務據點時，相當重要的一環。
S7R讓人找到熟悉的美好、給予消費者更多元的選擇
從試駕的 S7R ABS 身上，進一步發現「過去我們早已習慣，但其實原來很重要」的價值。傳統機車廠要踏入新能源領域，相對於新創品牌而言，確實需要更多層面的思考，要如何在燃油與電動機車上找到平衡，會是讓傳統機車廠需要謹慎的重要關鍵；但也別忘了。傳統機車廠保有絕對優勢的造車經驗，在 S7R ABS 身上是展露無遺的，體驗後就發現原來除了能源補充的方式需要適應以外，其他在騎乘樂趣、用車便利等面向，還是可以與你我早已習慣的過往經驗無縫接軌。當然，或許有人願意嘗試全新的騎乘習慣，但就像光陽 Ionex 3.0 所堅持提供更多元的選擇般，當市場中出現更多的機種類型。對於消費者而言，絕對是最棒的事。
所以我說，S7R ABS 的現身，絕對不僅是一輛新車的問世，而是讓人找到熟悉的美好，也是讓好此道的人，在油車與電車的轉換過程中，可以更容易的捷徑。