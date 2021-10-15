特企／悅新5年防水保固有保障　安心成家再升級

桃園最熱青埔重劃區，是目前北部面積最大的重劃區，擁有桃園高鐵、機場捷運、交流道等交通樞紐，往返南北極為便利，更隨著區內重大建設興建與開幕，像是IKEA旗艦店、新光影城、全台第一八景島水族館、COZZI和逸飯店、冠德購物中心等，將人潮與周邊商業匯聚，區域未來前景看好，但也因此房價隨著熱潮水漲船高，更吸引許多雙北與桃園的自住客大量湧入，讓青埔區域房價逐漸升高至4字頭，因此許多購屋預算有限的人，受到內裡向外的推擠，也逐漸擴散至青埔外圍，大多開始選擇鄰近重劃區10分鐘內的房子，並鎖定低總價高CP的房型。
而距離A19體育園區站只要6分鐘，由悅薪建設投資興建的「日光19棧」，基地位置點位於月桃路轉聖德二段三分鐘處，除了距離A19只要6分鐘，到月眉環保公園及溪海花卉特區更只要600米，全區規劃2-3房，開窗就能享受無邊際綠景花海，在家就能感受都市裡的芬多精。悅新建設更以「成家熊挺你，訂簽39萬起，再享5年防水保固」為主要賣點。而本案不僅訴求輕鬆付款，更擁有建築安心保障「五年防水保固」，給住戶更放心的售後服務。在建築設計上更是青埔第一個採用「BIM建築資訊模型」的建案，悅新建設用BIM智慧科技打造3D建築模型，將傳統人工繪製所產生的出錯率降至最低，讓住宅品質更有保障，並邀請國內十大建築師張建鴻建築師親自操刀，打造低公設規劃、輕鬆無負擔的住宅，不僅戶戶三面採光、衛浴開窗，更配備四併兩部電梯；而建材方面，採用全室SPC石塑地板、櫻花三機、台達電暖風機等建材配備，讓居住品質再升級，並攜手「瀚悅行銷團隊」，意在讓更多想擁有家的人，不只輕鬆就能入主青埔，還能擁有更純質的成家感受。