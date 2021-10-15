▲ 2021 年 10 月車市好康總整理，振興五倍券優惠看這裡！

本月入主BMW X運動休旅家族 — 全新X1、X2、X3及X4享晶華集團三天兩夜豪華套裝行程；全新X5、X6及X7更升級晶華集團三天兩夜頂級套裝行程。BMW X運動休旅家族「Xplore the Unknown全台展示中心試駕活動」也於本月同步展開。此外，BMW總代理汎德針對全車系推出10月BMW Yours多元智選購車禮遇，本月入主全車系提供高額60期0利率分期優惠，指定車型再享一年乙式全險，全新5系列及7系列更加贈BMW原廠第四年延長保固。
BMW全車系10月專屬購車禮遇: https://mybmw.tw/OctoberSP
台灣普利司通即日起至10月31日推出「振興五倍 好禮加倍」活動，凡於活動期間持紙本振興券至全台普利司通輪胎館購買4條指定輪胎即可享最高優惠800元全家電子禮券。即日起至2021年10月31日止，凡持紙本五倍券一次購買4條16吋以上普利司通轎車胎/休旅車胎，並至活動網站登錄，經審核通過之後可得500或800元全家電子禮券乙份 （數量有限，送完為止）。 活動詳細資訊請參考官方網站 (https://pse.is/3mss2c)。
振興五倍券開始綁定，裕隆集團旗下格上租車的格上車共享推出0元起租、當月壽星5折等優惠方案助攻國旅振興，同時宣告「車共享學園」開張，以平日租車24小時0元體驗計畫，廣邀汽機車共享族一同體驗格上車共享。格上車共享為迎接國旅及線上共享經濟的旺盛需求，在政府振興五倍券上路之際，除以24小時無人租車、強化清消提供防疫交通選擇外，也加碼設定悠遊卡開解鎖即享0元起租，以及當月壽星不分平假日租車五折優惠，因應振興潮；「車共享學園」計畫同步於9月22日啟動，只要是汽機車共享族註冊成為格上車共享的新會員，都能享有格上車共享免費體驗。車共享學園迎新招生！優惠即刻送達：https://lihi1.cc/DupTL。
台鈴智慧電車eReady於即日起至11月30日止，推出業界最殺的五倍券方案，直接將價值5,000元的五倍券放大為12,000元，凡於活動期間內持5,000元五倍券購入eReady Run或 eReady Fun者，即可適用本方案。此外，eReady體貼消費者提供「超前享樂」，若紙本五倍券還沒拿到手也沒有關係，現在就可以無券提前享受優惠折抵，待領到五倍券之後至門店補上即可。
五倍券優惠遍地開花，以桃園市為例，在10月8日到12月31日期間，針對淘汰1到4期老舊機車改購置或新購電動機車，桃園市民若使用振興五倍券或價值5,000元的 「桃園好市乘雙券」換購電動機車，除了可以獲得政府既有補助11,000元~19,000元外，可額外再申辦新台幣7,000元的加碼補助金，加上台鈴的五倍券放大專案12,000元，最高可獲得3萬8千元的優惠，入手eReady Fun最低只要36,980元起，旗艦運動機種eReady Run只要50,000元起即可輕鬆入手。
自即日起至 10/31 於全台購買 Gogoro 電動機車，即享 12 個月電池服務費用每月折抵 $299（價值 $3,588）；購買指定車款且扣除政府補助後，最低入手價只要 $29,980！詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-oct-supersale。
同時，Gogoro 亦推出指定車款「36 期真 0 利率」的貸款方案，讓消費者輕鬆入手無負擔；此外，即日起 (10/4) 至 12/31，凡購買 Gogoro 全車系車款並「全額使用」睿智分期專案四選一，包含零頭款全額貸、銅板入手專案、0 元入手輕鬆購車與真零利率方案，任一貸款方案購車者，即有機會參加抽獎活動，首獎為 25 名「三年電池資費 0 元」（價值 $10,764）、貳獎為 Gogoro MANHATTAN PORTAGE 聯名款 Y 型架斜肩兩用包（價值 $1,580），共 350 名。詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-loanpromotion。
另外，桃園市政府配合振興五倍券登場，祭出振興加碼方案。自 10/8 至12/31，使用金額 $5,000 元或 $5,000 元以上的「振興五倍券」或「好市乘雙券」，不論是汰舊換新電動機車，或是新購電動機車，除了可獲得既有最高 $9,000 的補助外，更能再獲得 $7,000 的加碼補助金，總名額 9,000 名。若含中央補助金後，桃園市民汰舊換新購置電動機車最高可獲得 $26,000 的補助。欲知詳細購車政府補助、分期優惠方案，可前往官網試算：https://promotion.gogoro.com/tw/gov-subsidies/?view=loan&city=nantou-country&model=gogoro-viva-mix-superfast&loan-case=case-3&loan-model=gogoro-3。
GoShare 揭曉全新「GoShare 小豬撲滿」服務體驗，GoShare 用戶可零門檻自動獲得 Gogoro 購車折抵福利，加速擁有專屬座駕！每騎一趟 GoShare 就會自動累積 50 元 Gogoro 購車夢想金，不限支付方式最高可累積 900 元；GoShare 更攜手花旗（台灣）銀行串連旗下最受年輕世代青睞的花旗饗樂卡，每趟騎乘自動累積最高 150 元，12/31 前至全台 Gogoro 實體門市購買任一車款就能最高現折 4,400 元，還能與門市公告之其他優惠方案併用。
GoShare 同步祭出一系列加速養成與補給能量的好康活動：花旗饗樂卡友綁定 Apple Pay 支付騎乘費用，趟趟即享最優 5 折；12/31 前申辦花旗饗樂卡再拿獨家新戶大禮包，享總價值 2,000 元的 GoShare 騎乘金與 Gogoro 網路商店購物金。此外，十月每週至GoShare 臉書官方粉絲團指定抽獎貼文，留言分享累積 900 元（含）以上 Gogoro 購車夢想金的 GoShare App 畫面，就有機會獲得 HomePod Mini，曬出累積至 4,400 元的畫面更加碼抽 iPhone 13 Pro。再搭配雙十連假 10:00~22:00 全台「隨借隨還」服務車款前 10 分鐘 10 元、換電挑戰最高千元騎乘金獎勵，自在騎乘之餘，更能早日入手心儀的 Gogoro 車款。
10/1 至 12/31， 只要將 GoShare App更新至 2.7.7（含）以上版本，每趟騎乘即自動累積 Gogoro 購車夢想金。點擊 GoShare App 地圖介面左上角「小豬撲滿」圖示，可查看此帳號已累積、且可兌換的 Gogoro 購車夢想金之金額。
- 活動期間內，Gogoro 購車夢想金之金額由 GoShare 騎乘累積與花旗饗樂卡加碼累積合併計算，每趟騎乘最高累積 150 元，總共可最高累積 4,400 元。每趟騎乘結帳金額需達 0 元以上，且使用 LINE Pay 綁定花旗饗樂卡付款，不符合花旗饗樂卡加碼累積資格：
累積額度
支付方式
GoShare 騎乘累積
每趟累積 50 元
（上限 $900 元）
不限信用卡與付款方式
花旗饗樂卡加碼累積
每趟加碼累積 100 元
（上限 $3,500 元）
使用花旗饗樂卡信用卡付款
合併累積
每趟最高累積 150 元
（總累績最高 4,400 元）
- 累積金額達指定門檻即可兌換等價值的折價序號，包含 900 元、2,400 元、3,400 元、4,400 元。12/31 前於 Gogoro 全台實體門市購車時，可直接向門市人員出示折價序號進行折抵，不限車款。每組折價序號限使用一次，不適用於購買配件、零件與周邊商品。
- 購車時欲使用 900 元 Gogoro 購車夢想金折價序號，不限結帳方式。如欲使用 2,400 元、3,400 元、4,400 元之折價序號，需搭配任一張花旗饗樂卡結帳，且結帳金額於折扣後，需達 30,000 元（含）以上。
- 每個 GoShare 帳號限累積與兌換一次，於 GoShare App 內完成領取兌換序號後，將不能繼續累積 Gogoro 購車夢想金、或重新參與累積。
- 即日起至 2022/2/28，使用花旗饗樂卡信用卡正附卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，且扣除使用 GoShare 騎乘金折抵後單筆結帳金額大於（含） 25 元，可立即享受此趟金額 5 折優惠。每趟 5 折優惠折抵金額上限為 50 元。
- 即日起至 12/31，凡首次申辦花旗饗樂卡者（前六個月不曾持有任何花旗銀行信用卡，且從未有取消過去已申辦花旗饗樂卡使用資格（剪卡）之紀錄者）有機會獲得新戶大禮包，包含 600 元 GoShare 騎乘金及 1,400 元 Gogoro 網路商店購物金 。
- 步驟一：透過「專屬申辦連結」成為合格新戶。正卡持卡人需於花旗（台灣）銀行留存與 GoShare 帳號相同之電子郵件及手機號碼。
- 步驟二：核卡成功後 30 日內，使用花旗饗樂卡一般及分期月付金額滿 3,000 元（含）以上，即享新戶大禮包。
- 步驟三：GoShare 將於核卡日次次月底前，發送總價值 600 元之 GoShare 騎乘金至合格新戶之 GoShare App 帳戶內，並透過註冊 GoShare 之電子郵件地址，寄送總總價值 1,400 元之 Gogoro 網路商店購物金。
- GoShare 臉書官方粉絲團將於 10 月每週發布抽獎活動貼文，留言並分享累積 900 元（含）以上 Gogoro 購車夢想金的 GoShare App 畫面，即有機會獲得 HomePod Mini。
- GoShare 將於次週公佈 10 位得獎者，每次送出 5 台 HomePod Mini，活動期間共送出 20 台。
- GoShare 臉書官方粉絲團將於 10 月底發布 iPhone 13 Pro 抽獎活動貼文，留言並分享累積至 4,400 元 Gogoro 購車夢想金的 GoShare App畫面，加碼再抽 iPhone 13 Pro（128G） 乙支。
10/1(五)起至10/30(六)止全面啟動「2021 FOYU秋日健檢」活動，提供車主「免費全車安全檢查」、「指定配件享優惠」，亦可結合「政府振興五倍券」好禮二重送等多項原廠專屬服務。2021 LUXGEN FOYU 秋日健檢項目除了免費各項行車安全檢查，包含：底盤、輪胎、前瞻科技、引擎室檢查等共46項免費專業檢測；同時，更提供防疫安心守護再升級優惠商品，包含：PM2.5健康對策濾網、茶多酚負離子PM2.5空調濾網、車室循環消毒套餐、二代活氧離子空氣淨化器等多項優惠選擇；此外，LUXGEN 現正祭出多項指定零配件嘉惠所有車主。除上述免費健檢、優惠商品服務外，為響應政府振興5倍券，特推出「LUXGEN一定挺，政府5千，LUXGEN加碼5千」 活動，10/8起結帳使用5,000元以上之五倍券，可獲得「紅利點數5,000點」及高效清潔力的雨刷錠乙錠。此外，車主加入LUXGEN LINE 官方帳號，並且綁定會員身分，即可享回廠消費滿2000折200的專屬優惠，還可以透過LINE官方帳號會員專區預約或搭配下載即時保母APP預約，只要履約回廠且消費滿300元，皆可免費享有「紅利點數1,000點」好康活動。
台灣馬自達於本月推出MAZDA「坐享加乘」專案，除指定車型限時、限量免費加贈「原廠空力套件組」之外，即刻入主MAZDA CX-5現享「高額0利率」，再享「5年原廠保固」或「3次免費基礎保養」二選一；本月購買MAZDA3、MAZDA CX-30加贈「5年原廠保固」；其他車系可享「高額0利率」或「5年原廠保固」二選一。
MAZDA3、CX-30、CX-5型動版，不僅配備全面升級安全更進化，包含MAZDA3優惠升級360°環景輔助系統、CX-30免費升級電動尾門等多項安全與便利配備，更限時限量加贈「原廠空力套件組」，免費升級包含前擾流、車身側裙、後(下)擾流及運動化擾流尾翼。
MAZDA官方網站(http://www.mazda.com.tw/)、「坐享加乘」專案專屬頁面（https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/Oct2021.aspx)。
台灣米其林現正推出「振興有米！555養車計畫」獨家活動，凡於2021年10月1日起至10月31日止，至指定經銷通路登錄米其林官方Line帳號完成資料登錄，並以政府5,000元振興券或是現金消費4條16 吋以上輪胎，即可額外贈送五選一電子禮券 500 元，禮券選擇包含遠東SOGO、家樂福、7-11、王品集團及遠東百貨等。不僅如此，為減輕車主日常養車的負擔，再加碼週週抽5,000元加油金。
中華三菱10月響應政府振興加碼，凡於本月底前訂車並完成領牌COLT PLUS、GRAND LANCER、 OUTLANDER、ZINGER、ZINGER P/U，即可享有3萬公里以內回廠定期保養之機油免費，持5千元紙本振興五倍券還可享有5萬公里以內回廠定保機油 (最高價值18,900元)。活動期間於三菱汽車官方網站預約試乘，賞車並試乘任一車款，即可獲得超商咖啡電子兌換券1張。
此外，本月購買OUTLANDER特定車型可享2萬元配件「振興月大禮包」(持5千振興券享有5萬公里定保機油、２萬套裝配件加碼送、環景特視版優惠購、60萬高額0利率、政府舊換新補5萬)，同時推出22年式新車型，新年式配備電子式後視鏡，附有前後行車記錄功能。影音配備同樣升級為9吋螢幕，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，讓車主可利用車機與手機的連結。相關外促活動請洽全台Mitsubishi展示中心，或至官網查詢https://www.mitsubishi-motors.com.tw/。
零利率專案
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
All
100萬 40期
ES車系
All
100萬40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
|① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清② 再分期③ CPO購回
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
車型
車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
367 萬
60
61,900
73.4 萬
20%
73.4 萬
44
76,000
90 萬
25%
90 萬
36
83,950
110 萬
30%
110 萬
LM300H(四人座)
500 萬
60
81,150
100 萬
20%
100 萬
44
99,350
125 萬
25%
125 萬
36
117,800
125 萬
25%
125 萬
|方案
|適用車款
|月租金
|年年換車(3年換開3台新車)
|SELECT+
|NX200菁英/ES200豪華/UX200菁英PLUS/RX300豪華(限首年)
|33,800
|ELITE
|RX300豪華/NX300h豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT
|41,200
|PASSION
|LC500/RC F賽道版
|167,900
|不換車(一台新車開到底)
|全車系
|請參官網https://reurl.cc/W3LmGe
車種
優惠方案
全車系
五倍券加碼優惠、高額0利率、準時定保送5年14萬公里全車延保、汰舊換新政府補助再省5萬
車種
分期內容
COROLLA ALTIS
(含HYBRID油電版 & GR Sport)
70萬36期0利率(貸款總額)
國
SIENTA
70萬36期0利率(貸款總額)
產
YARIS
60萬30期0利率(貸款總額)
車
COROLLA CROSS (含HYBRID油電版& GR Sport)
60萬30期0利率(貸款總額)
|
VIOS
40萬40期0利率(貸款總額)
RAV4 (含HYBRID油電版)
60萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV 旗艦版
60萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
40萬30期0利率(貸款總額)
|進
口
車
C-HR
40萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS α
60萬30期0利率(貸款總額)
CAMRY汽油/HYBRID油電版
40萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV尊爵版
40萬30期0利率(貸款總額)
ALPHARD
24萬24期0利率(貸款總額)
PRADO
24萬24期0利率(貸款總額)
車種
分期專案 – 不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT - 「潮世貸」分期專案
60萬84期，月付7,999元
營業車汰舊換新專案
SIENTA、VIOS
顧客利率 3.99%
72期全額貸
台灣福斯汽車本月針對 T-Roc 推出多元購車優惠選擇，提供 280TSI Life 限時現金優惠 99.8 萬起，280TSI Style Design、330TSI R-Line Performance 車型加贈第一年丙式車體險和 Volkswagen 車主換購 T-Roc 全車系再享 40,000 元購車補助金；台灣福斯汽車同步限時推出 Life 車型升級 Lane Assist車道偏移警示系統跟電動尾門，原選配車價 109.8 萬元，歡慶升級限量優惠價 107.3 萬元，還可另享現金優惠專案，消費者可依自身需求選擇不同方案配合。此外，針對擁有 Volkswagen 的車主獨享舊換新購車補助專案，依換購新車型而定，可另享最高 65,000 元的舊換新購車補助金。
Polo 和 T-Cross 雙車款指定車型可選擇 60 萬 36 期、首期免付或 70 萬 48 期之零利率貸款，皆享免費第五年延長保固（價值 14,400 元至 21,600 元），如選擇現金折扣，則加贈前 3 次免費換油基礎保養（以「保養到期訊息」或「領牌滿2年」先到者為準），擁車搭配「長里程彈性保養」，回廠更換機油週期延至最長二年或最多 30,000 公里。而入主 Golf 230 eTSI Life 車型與 230 eTSI 智能特仕版，分別提供限時上市新動優惠價 96.8 萬和 100.8 萬。
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