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義大大昌醫院院長暨婦產部主治醫師張基昌醫師表示，子宮肌腺症屬於子宮內膜異位症的一種，當子宮內膜跑到卵巢時，稱作巧克力囊腫；若子宮內膜異位到子宮肌肉層，則形成子宮肌腺症。目前子宮肌腺症發生原因尚無定論，但可以確定與女性荷爾蒙息息相關，好發族群通常為育齡的女性，而多數患者會在月經時出現嚴重經痛，甚至有非月經週期的疼痛、經血過多、月經不規則及性交疼痛等症狀，甚至會因為內膜異位到卵巢以及子宮肌肉層，影響卵子品質或產生子宮不正常收縮，導致不孕症。
子宮肌腺症復發率高 長期控制是關鍵
高雄醫學大學附設中和紀念醫院生殖醫學科主任蔡英美醫師說明，由於子宮肌腺症的病灶散佈在整個子宮肌肉層，即便透過局部清除病灶，也不容易清除乾淨。若要進行全子宮切除，則需考量患者日後生育需求及心理狀態，因此術前醫病必須進行良好溝通。對於晚婚晚育有生育需求的患者，目前建議患者先透過健保給付的新型口服黃體素治療，不僅能改善經痛症狀，同時也能保留患者生育能力。
張基昌醫師補充說明，子宮內膜異位症患者接受藥物治療時，也要注意藥物副作用，像是長期使用非類固醇消炎止痛藥可能會引起腸胃道不適；而雄性素則容易出現長毛、長痘痘或聲音變粗等雄性化特徵，另外荷爾蒙拮抗劑可能有熱潮紅及骨質疏鬆等類似更年期的症狀。新型口服黃體素相較其他藥物來說，副作用較輕微，長期用藥安全性也相對提高。
醫病建立良好溝通 定期回診避免疾病復發
蔡英美醫師呼籲，女性患者若平時就有經痛困擾，經期不穩定或下腹部有下墜感等疑似症狀，應該積極尋求專業婦產科醫師診斷，與醫師討論，並考量未來是否有生育計畫，再選擇最適合的治療方式。張基昌醫師也提醒，子宮肌腺症是一種慢性疾病，患者應該定期回診追蹤，唯有與醫師良好的溝通，並遵循醫囑，才能避免疼痛再度找上門！
資料來源：健康醫療網 子宮肌腺症作祟 女大生痛到哭喊想摘子宮
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