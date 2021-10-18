COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

子宮肌腺症作祟　女大生痛到哭喊想摘子宮

子宮肌腺症作祟　女大生痛到哭喊想摘子宮
子宮肌腺症作祟　女大生痛到哭喊想摘子宮

健康醫療網

2021-10-18 10:01:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】22歲的小佳（化名）長時間受子宮肌腺症所苦，每個月經期不僅嚴重經痛還伴隨經血過多，嚴重影響生活品質，求診時竟哭著求婦產科醫師幫她把子宮拿掉！醫師考量到她年紀輕輕，未來仍可能有生育計畫，僅先協助施打停經針緩解症狀，然而停經針療程最多持續6個月，療程結束後又開始疼痛，回診時拜託醫師把子宮全切除，減緩疼痛症狀，經過醫病溝通後，小佳接受醫師建議，使用新型口服黃體素接續治療，經過長期持續用藥，不但穩定控制病情且大幅改善經痛症狀，找回屬於她的美好生活，現在更是擁有3個孩子的幸福媽媽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
子宮肌腺症好發於生育年齡　嚴重可能導致不孕

義大大昌醫院院長暨婦產部主治醫師張基昌醫師表示，子宮肌腺症屬於子宮內膜異位症的一種，當子宮內膜跑到卵巢時，稱作巧克力囊腫；若子宮內膜異位到子宮肌肉層，則形成子宮肌腺症。目前子宮肌腺症發生原因尚無定論，但可以確定與女性荷爾蒙息息相關，好發族群通常為育齡的女性，而多數患者會在月經時出現嚴重經痛，甚至有非月經週期的疼痛、經血過多、月經不規則及性交疼痛等症狀，甚至會因為內膜異位到卵巢以及子宮肌肉層，影響卵子品質或產生子宮不正常收縮，導致不孕症。

子宮肌腺症復發率高　長期控制是關鍵

高雄醫學大學附設中和紀念醫院生殖醫學科主任蔡英美醫師說明，由於子宮肌腺症的病灶散佈在整個子宮肌肉層，即便透過局部清除病灶，也不容易清除乾淨。若要進行全子宮切除，則需考量患者日後生育需求及心理狀態，因此術前醫病必須進行良好溝通。對於晚婚晚育有生育需求的患者，目前建議患者先透過健保給付的新型口服黃體素治療，不僅能改善經痛症狀，同時也能保留患者生育能力。

張基昌醫師補充說明，子宮內膜異位症患者接受藥物治療時，也要注意藥物副作用，像是長期使用非類固醇消炎止痛藥可能會引起腸胃道不適；而雄性素則容易出現長毛、長痘痘或聲音變粗等雄性化特徵，另外荷爾蒙拮抗劑可能有熱潮紅及骨質疏鬆等類似更年期的症狀。新型口服黃體素相較其他藥物來說，副作用較輕微，長期用藥安全性也相對提高。

醫病建立良好溝通　定期回診避免疾病復發

蔡英美醫師呼籲，女性患者若平時就有經痛困擾，經期不穩定或下腹部有下墜感等疑似症狀，應該積極尋求專業婦產科醫師診斷，與醫師討論，並考量未來是否有生育計畫，再選擇最適合的治療方式。張基昌醫師也提醒，子宮肌腺症是一種慢性疾病，患者應該定期回診追蹤，唯有與醫師良好的溝通，並遵循醫囑，才能避免疼痛再度找上門！



資料來源：健康醫療網 子宮肌腺症作祟　女大生痛到哭喊想摘子宮

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀