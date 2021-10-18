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醫籲家長留意健康紀錄卡　身高矮小及早發現及早治療

醫籲家長留意健康紀錄卡　身高矮小及早發現及早治療
醫籲家長留意健康紀錄卡　身高矮小及早發現及早治療

健康醫療網

2021-10-18 10:31:01

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】「若是身高較矮，年紀又進入青春期，相對治療上會較為困難。」目前正值開學時間，家長須留意學校發下來的身高成績單(健康紀錄卡)！高雄長庚兒童遺傳內分泌科主治醫師黃映樺表示，種種的研究都指出，生長激素缺乏的患者在骨齡年紀較小時，治療效果愈好。學校的兩個學期都會測量身高，所以家長其實可以半年觀察一次，若孩子的身高半年成長速度小於2公分，需進一步就診檢查。

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疾病影響導致身高矮小　更該及早重視

黃映樺醫師表示，生長問題的迫切性不僅止於身高，有時可能是受到原疾病的影響導致的身高矮小。先前一位爸爸因為大女兒月經早來前來就診，意外發現家族有SHOX矮小基因缺失，爸爸趕緊也帶6歲的小女兒就診，當時她的身高僅在第一百分位，目前治療1年，緩緩地上升到第三百分位。所幸提早發現與治療，才能盡量降低疾病對身高的影響。

生長激素搭配數位發展　治療更全面  

目前關乎導致成人身高矮小的疾病，像是生長激素缺乏、透納氏症、SHOX矮小基因缺失、小胖威利症等，都會搭配皮下注射的生長激素治療，這已是一種常見且高安全性的治療方法，加上衛福部推行醫病共享決策，搭配數位醫療後，醫師與家長都能夠隨時監測孩子是否遵守醫囑，更加了解治療情況，每一次的回診都能討論並調整治療方案。

「睡眠、飲食、運動」　生長重要三元素

黃映樺醫師也提醒，並不是每一個孩子都需要使用生長激素治療，首要之務是要培養「睡眠、飲食、運動」的好習慣，特別是之前居家防疫期間活動量減少，加上作息不正常、零食吃太多，都可能會影響到生長發育的情況。

另外，若對生長狀況有任何疑問，應先尋求正規小兒內分泌遺傳科醫師。在疫情之下，若有察覺異樣，更應該及早就醫，不錯失黃金治療期。



資料來源：健康醫療網 醫籲家長留意健康紀錄卡　身高矮小及早發現及早治療

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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