我是廣告 請繼續往下閱讀
何謂脾臟血管瘤？陳家輝說，脾臟血管瘤是一種脾臟本身血管內皮的細胞有異常增生，造成血管畸形聚集在脾臟中某個區塊的疾病。此血管瘤並非真的腫瘤，只是血管結構異常，血管畸形聚集成團所致。原則上屬於良性腫瘤，文獻上全世界不到百例，發生率極低。根據西方文獻人死後解剖發現，發生率大約0.03%-14%，大約好發年齡30-50歲，女性居多，少數有90多歲病例。
腫瘤小於4cm無症狀 大於4cm會腹痛、呼吸不暢等
陳家輝提到，脾臟血管瘤的分類，主要是海棉狀血管瘤，其次是毛細血管性血管瘤。學理上會以在顯微鏡下所呈現的構造來分類。其臨床症狀小於4公分是無症狀，所以往往多於體檢時意外發現，除非血管瘤腫大頂到橫隔膜或是接近脾臟表面時，才會引起腹痛、呼吸不暢、心悸等症狀。而脾臟另有破壞衰老的紅血球、血小板的功能，如血管瘤合併脾臟功能過分亢進，可導致貧血、血小板低下。
脾臟血管瘤主要治療 腹腔鏡手術切除
脾臟血管瘤的治療可分為保守治療或是採用腹腔鏡手術切除來治療。陳家輝指出，血管瘤小於4公分建議保守及症狀治療，至於如何判斷需要手術，醫師則會先評估腫瘤大小、生長的速度來決定局部切除或全部摘除。甚至是考量到血管瘤有否影響血液功能及脾臟腫瘤的良惡性與否。
陳家輝補充其他治療方法，微創介入性治療包括微波、射頻燒灼，通常用於惡性腫瘤，比如有其他癌症轉移或是原發性癌症，但全世界經驗少。此外，血管栓塞治療只能作為輔助的角色，當血管瘤體積過大可使血管瘤縮小再開刀，減少手術困難度，但並非是脾臟血管瘤主要治療方法，同時很可能伴隨併發症、復發等問題。現行都以腹腔鏡手術切除為主要的治療方式。
但開完刀後需留意，因為脾臟是免疫器官，脾臟拿除後，較易受到細菌感染的問題，包括肺炎鏈球菌、B型流行性感冒嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌等，因此術前準備及術後照護十分重要。若是有安排計畫性腹腔鏡脾臟切除手術，可於術前7至14天先做預防性疫苗注射，減少後續手術產生立即性的肺炎、終生肺炎及腦膜炎的感染機會。
血管瘤有破裂風險 但血管畸形不會變成癌症
至於腫瘤會破裂或消失嗎？陳家輝說，大於4公分以上自發性破裂機率達25%，但消失很困難。且脾臟血管瘤不是脾臟細胞惡性變化，因此與癌症沒有特別關係。但如果血管瘤合併血紅素低下、凝血功能異常等問題，必須轉介血液腫瘤科，進一步考慮是否為血管瘤、骨髓造血、血液方面癌症等問題。
資料來源：健康醫療網 脾臟血管瘤非常罕見 全世界不到百例
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊