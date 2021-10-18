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大林慈濟醫院去年也受邀與16國的55位專家合作修訂換水大腸鏡、浸水大腸鏡的定義，並達成11項共識，不僅能根據檢查者的需求，給予確應用換水法及浸水法檢查，量身定制檢查方式下更能改善檢查的安全性、舒適度和效率，目前這項結果已發表於美國消化內視鏡醫學會的官方期刊「腸胃內視鏡（Gastrointestinal Endoscopy）」。
多國專家共同修訂定義 有助後續推廣研究
換水大腸鏡檢查比起傳統充氣檢查法，能提高腸道準備品質，以及腺瘤檢出率，降低檢查時的疼痛程度以及改善盲腸插管，但過去仍有許多未使用換水法的醫界人士對此方式存疑。大林慈濟醫院腸胃內科曾志偉醫師解釋，現在包括臺灣在內的多國專家共同修訂換水大腸鏡檢查的相關定義後，將有助於後續推廣及研究。
換水法大腸鏡降低疼痛度 增加病患檢查意願
此外，大林慈濟醫院所成立得換水大腸鏡學習中心，每年也舉辦工作坊，透過免費教授他院醫師換水大腸鏡技術，藉此推廣此技術。腸胃內科謝毓錫醫師強調，每增加1%的腺瘤發現率，就可以減少3%的大腸癌發生率，藉由換水法大腸鏡不僅能提高大腸腺瘤發現率，達到預防大腸癌的目的，也能減少病患疼痛度，增加檢查意願。
資料來源：健康醫療網 大林慈濟創換水大腸鏡 有助提升腺瘤發現率
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