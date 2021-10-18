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耳鳴怎麼辦？醫教３招助改善！單側等４情況速就醫。

耳鳴怎麼辦？醫教３招助改善！單側等４情況速就醫。
耳鳴怎麼辦？醫教３招助改善！單側等４情況速就醫。

每日健康-每日都做得到的健康

2021-10-18 19:00:58

耳鳴是民眾日常相當常見的症狀之一，但往往並非耳朵出現問題，不少生理或心理疾病都有可能造成。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師提醒，民眾出現耳鳴情況時可多留意相關症狀，若出現單邊耳鳴等情況時，建議盡早就醫檢查，因為其也有可能是較嚴重的問題，不可忽視。

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為什麼會耳鳴？雙側、單側差很大！

洪暐傑醫師表示，大多數的耳鳴會是以雙側同時出現呈現，其可能因心情、壓力、自律神經失調等情緒相關原因所引起，也可能因聽力退化、長期鼻塞的過敏族群、胃酸倒流至耳咽管等所致。因此若常受到耳鳴所苦的民眾，可以檢視是否有壓力過大及上述其他問題，或透過檢查找出原因。

但若是出現單邊的耳鳴就應提高警覺，其問題可大可小，例如鼻竇炎、感冒就有可能造成單邊耳鳴，嚴重的情況也包括了血液循環不佳、血管阻塞造成的耳中風，或是耳膜感染、穿孔，或是聽神經瘤，甚至是鼻咽癌等，這些都有可能因為鼻咽等處單邊出現問題形成阻塞，使得耳鳴的現象以單邊呈現。

耳鳴問題可大可小，４大情況盡早檢查！

除了單邊的耳鳴，洪暐傑醫師也提醒其他需盡早就醫的情況，包括了耳鳴的聲音越來越大、以前從來沒有發生過，但近一兩年經常出現、又或者是合併出現疼痛等，這些都有可能是背後有較嚴重的問題所產生，應盡早就醫檢查，以避免誤判，例如將鼻咽癌誤認成感冒而延誤治療。

耳鳴怎麼辦？醫教３招有助改善！

洪暐傑醫師表示，面對耳鳴最好的方式自然是先進行檢查，在經過檢查之後，若有發現相關問題，針對問題的原因進行改善、治療即可，並避免相關的風險因子。例如因過敏所引起的耳鳴，經過藥物治療後，也應改善日常生活環境，避免塵螨等過敏原接觸。

值得注意的是，許多患者就醫檢查後，會發現沒有什麼特殊的原因，這常讓患者感到納悶。洪暐傑醫師指出，這種情況多的是因情緒、壓力等因素所引起，這類原因相當常見，且壓力、情緒往往像溫水煮青蛙一般，當事人往往沒有發現。另外，也可能未必是身上有什麼特別的壓力，而是因為人格特質所致，例如情緒較敏感的族群。

洪暐傑醫師建議，若是在檢查之後沒有特殊原因，可試著從放鬆心情、調整情緒、適度紓壓的方向著手，與耳鳴和平共處，避免太糾結於此事反而讓神經更加緊繃，反而可能讓耳鳴的情況加劇。例如像是腹式呼吸、深呼吸等就有助放鬆心情，平時也調整良好的生活作息，並且培養運動習慣以利舒緩情緒，飲食上避免重口味食物降低身體發炎的機會，讓自己「吃得好、睡得飽、快樂沒煩惱」，如此一來便有助於改善耳鳴的問題。

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