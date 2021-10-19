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關於精準醫療生物資料庫如何應用於臨床研究上，中研院院士陳建仁做為癌症研究者表示，過去做研究時必須要對不同的醫院進行醫療資料的蒐集，環境相當辛苦，如今，國家級人體生物資料庫的建立，加上大藥廠等跨國公司的參與和十一家醫院的共同合作，不僅能讓研究更為順遂，也能改變以往醫院各自為山頭無法很好的合作。
精準醫療生態系成形 造福6大癌症患者
國家衛生研究院副院長司徒惠康指出，目前「非鱗狀非小細胞肺癌」、「食道癌」、「膽囊癌」、「胃癌」、「肝外膽管癌」以及「胰臟癌」六類晚期癌症病患經醫師評估後，可以透過本計畫直接受惠。依基因檢測結果，由醫師及團隊為患者量身打造個人化的治療計畫，提供病患最適合的癌症標靶藥物。
智慧醫療+數據應用 台灣將成精準醫療標竿國家
羅氏大藥廠代理總經理劉寒青表示，智慧醫療與數據應用的技術飛速進步，讓人類的健康照護有了一條全新的發展方向。過去的健康體制將所有人視為一個大整體，以預防、治療、照顧三階段制定健康政策，然而精準醫療的出現，有機會從個人的基因、環境、健康狀態入手，為每一個人量身提供最優化的健康照護方案。這也是羅氏大藥廠致力於在全世界推廣個人精準健康的終極目標。
資料來源：健康醫療網 台灣精準醫療生態系成形！ 6大類癌友受惠
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