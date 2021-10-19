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味噌湯怎煮才內行？「正確順序」湯頭鮮甜：日本廚師教的

▲味噌湯是日本極具代表性的湯品之一，像是吃壽司、丼飯等等，不少人都會喝上一碗。（示意圖／翻攝photoAC）
▲味噌湯是日本極具代表性的湯品之一，像是吃壽司、丼飯等等，不少人都會喝上一碗。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-10-19 09:09:40

味噌湯是日本極具代表性的湯品之一，像是吃壽司、丼飯等等，不少人都會喝上一碗，而在味噌湯裡頭的配料除了常見的豆腐以及海帶芽，也會有人放入蛤蜊、魚塊等配料。近日，就有網友請益「蛤蜊味噌湯」應該要怎麼煮，貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「最近想要煮個蛤蜊味噌湯，但是上網查了食譜之後，都沒有說哪個應該要先煮，但是我想要煮出最好喝的蛤蜊味噌湯，應該要先放蛤蜊還是先放味噌才對？」

▲味噌湯。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友想自己動手做味噌湯，卻不知道應該如何烹煮才會最好喝。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「味噌都是最後才放」、「認真回你，味噌是要最後放的」、「絕對是先放蛤蜊喔，味噌最後」、「味噌最後放，不能大火滾煮，味道會跑掉」、「我年輕時待過日式料理餐廳，廚師煮的味增湯都是先放蜆，才放味噌」、「先建議你改成蜆，然後味噌是要最後放的，味噌不能滾火煮」。

事實上，在煮味噌湯時，許多人都會先將湯底調配好才開始放配料，但其實味噌是不能以大火煮滾的！因為大火會破壞味噌的酵素，令營養流失，使得湯頭不鮮甜甚至變苦，因此在煮味噌湯時，應該要先放配料後，再加入味噌慢慢均勻攪拌，才能保存味噌的味道及香氣。（編輯：張嘉哲）

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