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國際醫療展圓滿閉幕　台灣紡織廠商跨界成亮點

國際醫療展圓滿閉幕　台灣紡織廠商跨界成亮點
國際醫療展圓滿閉幕　台灣紡織廠商跨界成亮點

健康醫療網

2021-10-19 11:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】2021年「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」今(10月16日)於台北南港展覽2館圓滿閉幕，雖國際買主因邊境管制無法來臺，主辦單位外貿協會為協助參展廠商開發國際商機，展覽期間促成17國，共63場次國際視訊採購洽談會，其中包含韓國醫療器材產業協會（KMDIA）首次組成韓國館展出的6家韓商與臺灣15家業者對接，促進國際商貿交流。

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台灣製衣業者參展　醫療服飾也能機能、時尚、環保

今年台灣區製衣工業同業公會首次攜手6家臺灣指標製衣業者參展，例如 : 崑洲實業展示於疫情期間推出的品牌Quadrant，以色彩繽紛的各式口罩、防護衣來回應新生活型態之穿著需求、皮耶洛實業則展出旗下品牌paqqo，為兼具安全與舒適的醫護人員專業服飾，另興采實業展出運用高階防水透濕機能布料所開發的隔離衣等，向參觀者展現醫療服飾也可以兼具環保與時尚，為展場中的一大吸睛焦點。

此外，竹科管理局今年帶領8家醫材新創團隊、南科管理局也帶領7家業者參展，展現了臺灣從北部資通訊產業供應鏈，到南部精密機械及金屬材料聚落，所帶動醫療科技廊道的業者實力。

醫療跨產業會議　著重科技、趨勢、新創

展覽期間亦辦理多場精彩活動，包含「智慧醫療及照護論壇」、「鏈結國際、共創美麗–美力新世界國際研討會」、「2021傳染疾病防治下智慧醫療產業策略發展會議」，以及展覽最後一日的醫護人員「不織布創新產品應用發表會」。「智慧醫療及照護論壇」著重Tech（科技）、Trend（趨勢）、Startup（新創）三大醫療議題，加速醫療產業與各領域之間的跨域對話，三場次吸引超過260人現場參與，同步線上直播觸及86,000人次觀看；不織布公會輔導理事長邱正中則表示，期望增進業界交流，讓不織布產業與醫護產業更加蓬勃發展，增加產品競爭力。

為提升臺灣廠商國際曝光度，外貿協會今年於實體展覽期間同步辦理虛擬展至10月21日止，持續延伸商機與效益。截至16日線上攤位的參觀次數達到26,150次，前五大買主國分別為泰國、中國、印度、日本、印尼。醫療展明年將於6月16日至18日舉行，相關報名資訊預計年底公告，展覽相關資訊歡迎至官網查詢：

展覽官網：https://www.medicaltaiwan.com.tw/index.html。

虛擬展：https://virtual.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/index.html



資料來源：健康醫療網 國際醫療展圓滿閉幕　台灣紡織廠商跨界成亮點

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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