備用金準備好！創業、批貨　把握時機圓夢不求人

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不過對於年輕族群來說，人脈及不動產等擔保品資源都還不足，借錢周轉並不容易，傳統銀行借貸手續又麻煩費時，緩不濟急，往往讓許多人為之卻步。剛在國際性權威金融媒體《財資雜誌》（The Asset）舉辦「The Asset Triple A Digital Awards」年度數位獎項中，拿下「台灣年度最佳數位銀行」、「最佳行動銀行體驗」等大獎的國泰世華銀行，就推出專為行動數位用戶設計，更能滿足新世代資金需求的循環型信用貸款「彈力貸」，用戶只要在國泰世華網銀App上申請操作，最快５分鐘就能開通貸款，隨時準備待用。
與傳統貸款不同的是，一般貸款只要核貸後將款項撥入戶頭起，就開始計算利息，不過「彈力貸」開通後，若未動用貸款是不會計算利息的，等到有需要時，動用的部分才會以每日計息，且還款後額度立即回復，可以隨時再借，不必重新申請。此外，彈力貸的還款方式也可由用戶自行決定，可以選擇每月只繳利息，期滿再還本金，也可以選擇隨時還本，不必擔心被收取提前解約費用。想要了解個人彈力貸額度、動撥餘款等資料，只要打開國泰世華網銀App點一下就知道，不用浪費時間打電話，也不用再害怕被旁邊親友知道自己的借貸情況！
目前彈力貸屬於邀請制的貸款產品，與國泰世華銀行經常往來的特選用戶才享有專屬利率與額度；申請、動撥、還款，全部透過網銀App一站式服務搞定，為自己的口袋備好一筆紓困資金，需要時，彈力貸就會變身成給力好夥伴。
本文係由國泰世華銀行邀約
彈力貸相關注意事項
1. 本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算，實際貸款條件，仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。
2. 總費用年百分率：2.98%~15.80%。計算範例：(1)貸款金額:新臺幣20萬元，(2)貸款期間:1年，(3)一段式貸款利率2.98%~15.80%，(4)帳管費：新臺幣0元(折扣後)。
3. 總費用年百分率不等於貸款利率。
4. 本總費用年百分率之計算基準日為110年1月4日，年百分率計算基準日及日後年百分率會依實際借款期間、利率調整等因素而變動。
5. 貸款利率係依本行牌告之定儲利率指數季變或月變動(靈活利率指數)等試算而得，前開牌告定儲利率指數每季或每月依市場行情變動一次。
6. 本專案為循環型信貸商品，償還方式為按月繳息，到期償還本金。到期若無信用不良紀錄或未曾動用等情事發生，系統將自動續約。
7. 符合專案限定資格者，額度最高可達300萬。
8. 本行將依客戶收入負債比等綜合評量審查決定是否核准貸款以及貸款金額、利率、費用等條件；另本行保有申請案准駁暨貸款內容修改之權利。
9. 本行未與任何代辦或行銷公司合作貸款申辦業務，敬請您留意，以免損害自身權益。