上廁所別滑手機！醫：恐比馬桶髒10倍，有洗手也一樣。

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黃軒醫師指出，據美國日前調查，約有75%以上的人口，會在上廁所時使用手機，亞洲人也約有70%左右。廁所的環境是非常利於病菌生存的環境，包括如廁者衛生習慣不可控，前使用者是否碰到尿糞一樣若無其事觸碰門把、又或者滴到馬桶蓋只用衛生紙擦拭等，我們並未可知。另外也包括日前疫情緊張期間常談到的「氣溶膠」，將可能使得整間廁所包括空氣、牆壁、馬桶、衛生紙、垃圾桶等處皆有病菌存在的疑慮。而在上廁所時使用手機，那麼自然手機也就容易有病菌的存在。
值得一提的是，大部分的病菌都是嗜中溫的，範圍約為20°C至45°C，而手機一般情況下為25°C至32°C，正是有利於病菌生存的空間。而平常在滑手機、使用社群軟體時，手機溫度容易來到37°C至43°C，為最有利的繁殖條件，使得手機變得如同病菌的培養皿一般。而在用完手機後，絕大多數的人鮮少清潔，多是直接放進背包中、口袋中，陰暗潮濕、有汗、有皮屑等處，也都提供了病菌生存、繁殖更好的空間。
手機比馬桶髒10倍？醫：用肥皂洗手也一樣。
黃軒醫師指出，據英國研究指出，有95%的人在上完廁所後都有用肥皂洗手的習慣，但有92%的民眾手機還是滋長細菌，且每6人的手機當中就有１人的手機沾滿糞便的細菌。美國也有研究發現約有90%左右的手機，有致病的細菌。另外也有研究指出手機表面比馬桶髒上了5~10倍之多，研究發現受試者的手機、手指、臉部常常會沾滿了相同的細菌，例如可能引起敗血症的「金黃色葡萄球菌」，或常聽到引起食物中毒的「大腸桿菌」，這些都是潛伏在生活當中的致病因子。
手機如同第三隻手，手機、雙手都要注重清潔！
黃軒醫師指出，澳洲邦德大學分子生物學教授塔茹理也提醒，手機對現代人而言可說是「第三隻手」，除了消毒雙手，手機消毒也得重視，畢竟雖然民眾上完廁所多有用肥皂洗手，但在那之前使用手機時，廁所內的病菌早已纏上了手機。
因此黃軒醫師也建議，為了避免病菌纏身，除了勤洗手消毒，保持雙手乾淨外，上廁所的時候也最好別再使用手機，不論是上大號或小號都一樣。更好的方式，也建議養成定期清潔手機的習慣，可用酒精、超細纖維布、棉籤等擦拭，就像每天都會洗澡一樣。而吃東西的時候，也盡量避免使用手機，減少在進食中因手機不潔吃進病菌的機會。如此一來可避免手機孳生大量的病菌，降低生病、染疫的機率。
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