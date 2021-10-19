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何謂牙菌斑、牙結石？張家瑋指出，牙菌斑是食物的殘渣與口水唾液混合附著在牙齒的一層生物薄膜。牙結石是一種來自於牙菌斑、唾液、牙齦溝裡礦物鹽的沉積，其成份包括鈣、磷等物質，因為表面會覆蓋沒有礦化的牙菌斑，如果吃完東西沒有清潔口腔，大約4-8小時就會形成牙菌斑，大約24小時後就會變成牙結石，而牙結石很難藉著刷牙或牙線清除，此時必須要使用牙醫器械來清除。
洗牙的目標 有效清除牙結石
洗牙又稱為「牙結石清除術」，主要是用超音波洗牙機，利用振盪方式清潔牙齒表面的牙菌斑、牙結石。張家瑋提到，洗牙目的是要清除牙結石，牙齦和牙根中間有一個約0.5~2公分的牙齦溝，此處小溝槽容易堆積食物碎屑，日常難以徹底清潔，牙菌斑容易附著在此，就會生成牙結石。
牙結石的結構易使細菌附著而引起口臭、牙肉發炎、出血問題，長期堆積下來會引發牙周病等口腔疾病。但透過定期的洗牙可有效減輕牙齦發炎、牙周病的病況，甚至發現過往沒有的口腔問題。
洗牙原則沒有太大限制，只是洗牙機頭是超音波器械，如果是心內膜炎病史、安裝心律調節器、凝血功能異常、嚴重肺部慢性疾病者，建議與牙醫師溝通後較安全。另外孕婦因懷孕體質變化會使牙齦腫脹、口乾症患者口腔環境乾黏且唾液分泌減少、身心障礙者、年紀較長不易維持口腔衛生，鼓勵每三個月檢查一次。
每半年定期洗牙 口腔健康維持好
現在有越來越多人重視洗牙，仍有許多人對洗牙存有迷思：
一、洗牙後牙縫越來越變大？洗牙時將牙結石移除後就有牙縫變大的錯覺。張家瑋說，牙結石上的細菌會造成牙齦發炎、腫脹。如果牙肉處於發炎腫脹時會把牙縫填滿，此種情況是假象，當牙結石清除乾淨後，發炎的牙齦就會消腫，流血的狀況便會改善。
二、洗完牙會酸痛，牙齒是被洗壞了嗎？張家瑋提到，因為牙結石堆積於牙齦溝，當洗牙把牙結石去除，這會造成1-2週短時間的牙齒敏感是正常的，且牙齒結構是足夠堅硬的，並不會因為洗牙的機頭讓牙齒受到損害。
日常照護很重要 提早發現牙周蛀牙問題
張家瑋提醒，每天刷牙、牙線或是牙間刷的使用是很重要的。常忙碌的人若無法三餐皆使用牙線清潔牙縫，至少睡前要徹底清潔一次。而漱口水、沖牙機雖可輔助清潔之用，仍不能取代機械性器械的日常清潔，建議民眾定期讓牙醫師洗牙，檢查蛀牙等病徵，才能早期發現或治療牙周或蛀牙問題。
資料來源：健康醫療網 洗牙提早發現牙周、蛀牙問題 你有多久沒有洗牙了？
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