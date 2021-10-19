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NOW民調分析！網友票選的「最佳購物時機」

▲SOLE索爾（美國第一大健身品牌）即日起至10/31，推出促銷活動吸引買氣，購買機台滿額折，同時還可以參加官網登錄發票抽獎活動！（圖／資料照片）
▲SOLE索爾（美國第一大健身品牌）即日起至10/31，推出促銷活動吸引買氣，購買機台滿額折，同時還可以參加官網登錄發票抽獎活動！（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-10-19 19:00:00

隨著國內疫情趨緩，加上五倍券政策的加持，民眾消費力道逐步回溫，在消費爆炸的時代，電商、實體、百貨等，已經不只有週年慶才有大優惠，幾乎每隔一陣子就有優惠慶祝活動，不少專業「消費者」，早已攻略滿滿，知道何時可以下手「高單價的酷東西」。

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NOW民調也針對網友進行消費大哉問，其中第一題針對購買誘因，「請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢？」，發現多數人在買高單價的東西時還是很理智的，有近55%的民眾認為「什麼廣告都無法撼動，有需要才會購買」，但第二、三名分別是「等到品牌大特價，出手買就對了！」、「購物大檔期，全部都在特價，不買不行」，顯示品牌活動還是推動銷量的重要關鍵。

另外，第二題「近半年內，您曾買過高單價的產品嗎(單價2萬以上)？是什麼狀況下購買呢？」，調查結果發現，超過三成的民眾購買高單價商品，還是以工作需求為主，主要是買電腦、平板、手機等，第二名則是以裝潢家用為主，隨著疫情發展，國人也越來越重視居家環境，也因此有30%左右的民眾近期都有添購家電類商品。

NOW民調也進一步探究民眾對於高單價商品下單的時機，發現43%的民眾都是精打細算，會找出CP值最高的購買通路、折扣優惠，比價一輪後才會購買。品牌業者也絞盡腦汁，想出各類促銷優惠活動，希望增加客戶黏著度。

民調也發現，其實這些活動中，有超過51%民眾認為，最吸睛的還是「直接現價折扣優惠加碼登錄抽高單價禮物」，一部分則是認為希望可以「品項合購有好折數」，其次是「購買即贈送小禮物跟優惠券」。其中「登錄活動抽大獎」被網友認為是投資報酬率最高的選項，因爲抽到大獎的機會比買威力彩、中樂透還高，而且抽到的獎品還有可能大過買的產品本身，相對投資報酬率高，獲得網友青睞。

SOLE索爾（美國第一大健身品牌）即日起至10/31，也推出促銷活動吸引買氣，像是購買機台(跑步機/飛輪車/健身車/橢圓機/划船機等) 滿5,000現折700，還可以累折，買越多折越大。同時，11月30日之前，還可以參加官網登錄發票抽Dyson無線吸塵器+Dyson收納架的活動！

透過問券實測，也發現民眾認為最吸睛的優惠活動，有超過四成網友們最喜歡「滿5,000現折700(可累折)，加碼登錄發票抽Dyson吸塵器」，其次是「原價59,999，直接砍價10,000元，優惠49,999」，另外也有不少網友喜歡「購買即享加碼送三重送好禮」、「單筆第二件跑步機六折，現省兩三萬」、「SOLE索爾跑步機全系列 85 折」。想要入手高價酷商品，網友分享除了貨比三家外，更要好好把握優惠促銷活動，替自己省省荷包。



近期高價酷東西活動 > https://bit.ly/3nrB0En

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