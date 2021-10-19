評黃國書成轉型正義轉機　范雲：應訂《除垢法》重建信任

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范雲說，最誇張的例子是，包含自己在內，時常一同開會討論的6個跨校核心幹部中，有2個是抓耙子負責回報資訊。這會讓人去想說，這2個人到底是誰？「如果是任何一個人，我都沒有辦法接受」。
距離被監控已經事隔30年，台灣也已民主化多時，范雲認為，目前還是敵暗我明，抓耙子知道做了這個工作，但被監控的人現在都不知道是誰監控的，這造成人性的傷害。她說，基於很多原因，促轉會沒有公布抓耙子的姓名，但看到他們寫的資料，大家都受苦，所有被懷疑的人都無法澄清是或不是，這不是大家都是嫌疑犯嗎？
范雲表示，這是情治系統第一線工作者有人負責收買、逼迫，但最重要的是，整個系統的領導就是中國國民黨，到現在他們竟然還在切割，從未負過責任。如果他們真的有誠意面對的話，至少黨史要公開，現在都沒有依法提供、申報檔案，他們當年的黨務主管也拒絕被調查或訪談，在立院更看到國民黨立委每次都在羞辱促轉會的委員，並阻撓促轉會的工作，這叫國民黨面對歷史？這其實就是是目前最大的不公義，讓所有曾經被監控的人沒有完整的真相，無法重建信任、清除傷口。
范雲認為，黃國書的事件對於轉型正義來說其實是個機會，新潮流跟黃國書所做的決定，其實是落實轉型正義的開始。雖然現在還是只有部分真相，但也是很好的時機讓眾人反思，到底甚麼是歷史的正義？甚麼是轉型正義？再來應該要做甚麼？如果還有其他個案，為甚麼不同政黨可以用差異這麼大的方式處理？是不是國家應該要有一致的法律？
范雲認為，不管哪個政黨，只要擔任一定層級的公共職位，應該要自我揭露，讓人民知道他在威權時期，是否有做過侵犯人權的事情。有的話可以解釋，人民也會判斷是不是已經認同民主與人權，也會去了解當年為甚麼這樣做。
范雲說，其他國家也有類似的《除垢法》，或是一些清查制度。許多學者們的比較研究發現，從威權轉型到民主國家，有具體做清查的國家，會讓人民對民主制度更有信心。她認為，針對公職人員、安全人員、司法人員，是有必要做清查制度，這對民主的基礎是好的，「否則如果當年學運世代時的抓耙子，如果念法律，現在當法官，你能夠信任他嗎？」。
范雲也說，在推動轉型正義的路上，還需要說出更多真相，譬如說黨內有立委希望黃國書說出更多真相，只有這些事情被理解，才能夠真正認識情治體系是透過怎樣的方式傷害人民的人權、 隱私權及信任。
至於如果知道抓耙子的當事人，且當事人願意道歉，那是否願意選擇原諒？范雲表示，這樣的問題很難回答，因為現在連監控自己的是誰也不知道，究竟是為了甚麼原因傷害或背叛，更是個謎，這就是這個事情荒謬的地方。
范雲說，她去促轉會看了自己的檔案後，有在臉書表達這樣的心情，現在也超過1年了，卻還沒有任何一個人來告白說曾做過這樣的事情，「我現在真的很難回答」。她也說，以德國的例子來看，有好幾百萬人去檔案局看了自己的政治檔案，但依檔案局長受訪所說，沒有一個人後悔去看，也沒有任何一件報復的事情傳出來。如果德國人都能夠原諒跟和解，台灣是非常善良的族群，自己也是善良的人，其實這些原因都是可以理解的。
范雲最後也說，自己是野百合學運世代，很多同期的戰友去看了檔案後，都會覺得有很大的不公平，也覺得信任受到傷害，而當年體制的元兇中國國民黨，仍沒有負責，就是最大的不公義。