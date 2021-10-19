COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

長期飽受狐臭困擾？　微創頂漿腺根除術助改善

長期飽受狐臭困擾？　微創頂漿腺根除術助改善
長期飽受狐臭困擾？　微創頂漿腺根除術助改善

健康醫療網

2021-10-19 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】從事戶外活動時，你也常容易因汗流浹背導致有狐臭現象嗎？其實除了透過清潔減少狐臭發生，若嚴重影響日常生活，則可尋求專業醫師的手術治療。一名讀國中的張姓女同學，常在體育課後出現濃郁氣味，因擔憂被同學聞到，總是在學校單獨行動，媽媽得知後帶她就醫，經醫師建議採微創腋下頂漿腺根除術，傷口小恢復快，女同學也變得有自信與同學相處。

我是廣告 請繼續往下閱讀
狐臭與遺傳有關　青春期恐加重症狀

狐臭體質與遺傳有關，大多分在於腋下、私密處、耳朵與乳頭的大汗腺。衛生福利部南投醫院整形外科呂明川醫師解釋，主要因頂漿腺的分泌物經由皮膚表面的細菌作用後產生異味，使得大部分的異味多來自於腋下兩側，尤其進入青春期後，頂漿腺容易受到荷爾蒙刺激後發達，就會出現所謂狐臭的味道。

微創頂漿腺根除術傷口小　助盡快恢復生活

呂明川醫師說明，當狐臭嚴重影響生活困擾時，建議可接受手術治療，包括傳統頂漿腺刮除手術、微創頂漿腺刮除術及注射肉毒桿菌等，其中微創頂漿腺根除術因使用內視鏡刮除，比起傳統頂漿腺刮除手術會有3至5公分的傷口，微創頂漿腺根除術傷口約1公分，不僅恢復期短，疤痕也較小。

狐臭解決方式多樣化　必要時應尋求醫師協助

狐臭解決的方法有許多種，想要減少狐臭的發生，平時應養成定期刮除腋毛等習慣，幫助抑制細菌滋生，也可使用止汗劑，不過部分的止汗產品含有化學物或酒精成分，可能有敏感或毛孔堵塞的風險。呂明川醫師提醒，若嚴重影響正常生活時，建議可尋求專業醫師討論，接受合適的治療方式，才能解決日常困擾。



資料來源：健康醫療網 長期飽受狐臭困擾？　微創頂漿腺根除術助改善

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀