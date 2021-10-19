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狐臭體質與遺傳有關，大多分在於腋下、私密處、耳朵與乳頭的大汗腺。衛生福利部南投醫院整形外科呂明川醫師解釋，主要因頂漿腺的分泌物經由皮膚表面的細菌作用後產生異味，使得大部分的異味多來自於腋下兩側，尤其進入青春期後，頂漿腺容易受到荷爾蒙刺激後發達，就會出現所謂狐臭的味道。
微創頂漿腺根除術傷口小 助盡快恢復生活
呂明川醫師說明，當狐臭嚴重影響生活困擾時，建議可接受手術治療，包括傳統頂漿腺刮除手術、微創頂漿腺刮除術及注射肉毒桿菌等，其中微創頂漿腺根除術因使用內視鏡刮除，比起傳統頂漿腺刮除手術會有3至5公分的傷口，微創頂漿腺根除術傷口約1公分，不僅恢復期短，疤痕也較小。
狐臭解決方式多樣化 必要時應尋求醫師協助
狐臭解決的方法有許多種，想要減少狐臭的發生，平時應養成定期刮除腋毛等習慣，幫助抑制細菌滋生，也可使用止汗劑，不過部分的止汗產品含有化學物或酒精成分，可能有敏感或毛孔堵塞的風險。呂明川醫師提醒，若嚴重影響正常生活時，建議可尋求專業醫師討論，接受合適的治療方式，才能解決日常困擾。
資料來源：健康醫療網 長期飽受狐臭困擾？ 微創頂漿腺根除術助改善
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