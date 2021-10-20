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北京冬奧接棒聖火　倡議人士呼籲抵制

▲北京冬奧聖火點燃儀式遭維權人士闖入，高呼抵制。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京冬奧聖火點燃儀式遭維權人士闖入，高呼抵制。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-20 08:02:00

（中央社雅典19日綜合外電報導）希臘今天將聖火交給2022北京冬季奧運主辦單位，倡議人士則呼籲北京冬奧必須因為中國的「種族滅絕」等行徑延後舉行。

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昨天的奧運聖火點燃儀式遭到維權人士高舉西藏旗幟，以及「不要種族滅絕」的標語抗議。示威人士在儀式後掛起旗幟和標語，遭到維安人員強迫取下，隨後遭到拘留。

法新社報導，世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）成員阿金（Zumretay Arkin）今天在希臘首都召開記者會表示：「這是體育洗白（Sportswashing），沒辦法讓他們在實施種族滅絕的同時主辦奧運合理化。」

她表示，中國本地當然會遭遇來自維吾爾族和西藏的抗議，並稱自己從2017年起就沒有和家人聯絡。「誰能對我保證，我的親戚目前沒有在生產奧運衣物和制服的強迫勞動工廠工作？有人能告訴我，我的家人在哪裡嗎？我想沒有。」

自由西藏學生組織（Students for a Free Tibet）的宣傳主任多馬（Pema Doma）說，國際奧林匹克委員會（IOC）是在給「21世紀最惡劣侵犯人權的行為」賦予正當性，玷汙了奧運精神。

她說：「這些比賽不能如期進行，必須延期。」

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）沒有正面回應奧運可能遭遇杯葛，稱國際奧會的政治立場中立，且應由各國政府擔負責任。

代表85個奧委會、約2900名運動員將在明年2月4日至20日舉辦的北京冬奧競技。

阿金表示，要讓各種不同侵凌事件被看見的意志，比2008年北京奧運時更高，來自維吾爾族、香港、西藏、南蒙古、中國和台灣的社群將團結一致。

她表示，「沒有人能阻止我們，國際奧會不能，各國政府不能，贊助商和運動員也不能。我們不會停止」。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1101019

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