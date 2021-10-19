耍心機擠掉羅晉　《鶴唳華亭》金瀚嘆「假哭好難」

金瀚在《鶴唳華亭》中飾演齊王，是太子羅晉的大哥，因非嫡出無法繼承大位，卻野心勃勃的覬覦太子寶座，一心想把羅晉拉下來。劇中屢次對羅晉出招，有一場兩人諜對諜的戲，戲裡的羅晉是真情流露要真哭，金瀚要假哭卻又不能被皇帝看出來，讓金瀚說真的是壓力很大，「假哭好難喔。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-19 22:00:00
為了拍《鶴唳華亭》中要奉茶給皇帝父親，金瀚還特別去學茶道，打茶、磨茶、掃茶、攪茶，多重步驟讓他覺得很難。但更難的是台詞，劇中有些台詞他不懂，得特別去參考古籍。古裝劇的儀態動作也是馬虎不得，金瀚說：「作為皇家，禮儀不能有一絲偏差，還好我的肢體協調挺不錯的。」
金瀚飾演的「齊王」被笑說是「媽寶男」，對劇中的岳父言聽計從，聽從他的詭計一步步迫害羅晉，金瀚說劇中他特別聽話，但戲外他自己挺有主見的。也不像戲裡會常把對媽媽的愛掛在嘴上，反而現實中是自己的母親，成天對他說「兒子我愛你」，讓他挺不習慣。
金瀚也是劇組的聊天王，他說，為了拉近跟劇中父母的感情，即使下了戲，也對飾演皇帝父親的黃志忠叫「爹爹」，常找爹爹喝一杯，問候飾演母親的苗圃叫「苗媽」，常跟她聊生活瑣事；劇中飾演岳父的張志堅喜歡品茶、旅遊，金瀚就投其所好與他聊天，透過這些互動又可以向老戲骨們學習到精湛演技了。