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中醫的理論當中，強調五臟六腑平衡的觀念，氣血必須調和、能量流動必須順暢，不過一但身體的平衡被破壞時，就會產生病變，王健豪表示，古代認為體內不正常的物質都稱為「痰」，原本身體應該要能正常將廢物代謝出去，但如果沒有順利排出廢物，日積月累之下，就會變成「痰瘀」，進而產生腫瘤、癌症。
至於「毒邪」，王健豪表示，例如鼻咽癌，是因EB病毒感染而造成，這可以視為「外在條件」，因此中醫會認為是「毒邪」的一種，或是石綿導致肺纖維化，進而進展成肺癌，也可稱之毒邪。「毒邪」和「痰瘀」分別可以獨立產生癌病變，也可以是因這兩大因素結合在一起而導致細胞癌變。
Ｑ：如果古代人罹癌，中醫會如何進行治療呢？
王建豪表示，中醫是以「辨證論治」為主，當一位病人的體內平衡被破壞了，中醫會針對其臨床表現，以及病人的體質或生活的環境，開對應的藥物。而西醫是可以做到組織切片、分子結構，並研發相對應藥物毒殺細胞。
Ｑ：癌症若單純用中醫治療成效如何？
王健豪強調，「現在西醫診斷、微觀非常厲害，我不建議用純中醫治療癌症，旁邊有很厲害的武器，為什麼不用？」但話又說回來，西醫以往需要進行侵入性治療，或是化療、電療，會讓病人身體承受不少副作用、不舒服的感受，因此中醫在癌症治療所扮演的角色，是協助身體維持平衡、並改善這些難受的副作用。
「西醫外科手術將癌細胞摘除、清除，但畢竟癌症都是日積月累下來的結果，病人的體質環境還是沒有改變。」王健豪說明中醫會針對病人體質進行改善，例如罹癌病人通常氣虛、氣不足，要想辦法補氣推動能量，或是體質太濕了，水分無法正常代謝循環，導致體內累積許多廢物，中醫會以此改善體質環境。
中西合療癌症 中醫強調補氣、健脾胃改善體質
癌症病人總是病懨懨的，整體來看是「元氣很虛」，其實很類似西方的「免疫力」，不過，中醫也發現癌症腫瘤（病灶）部位的氣卻很「旺」，到底要不要補元氣？王健豪表示，目前還是以補元氣為主，以宏觀的概念來說，要幫助病人整體氣血流暢，若本身「氣」的力道不足，就沒辦法化瘀。
但氣，怎麼來？中醫理念：「腎為先天之本，脾胃為後天。」王健豪表示，其中的腎並非單指腎臟，指的是「腎氣」，這是生命的原動力，且當父精母卵結合時，就已經決定了先天的體質，有人天生就是氣虛，但是後天可以補充，尤其以強調消化功能的脾胃之氣，王健豪表示在診治病人時，會讓病人的腸胃系統好一點，主要讓排便順暢，而病人化療也會導致腸胃粘膜等等的傷害，中醫的強項在於調整腸胃功能，中醫介入後可幫助癌症患者強健體質，在西醫治療過程中降低副作用的難受。
資料來源：健康醫療網 古代人罹癌怎麼治療？ 帶你窺探中醫治癌症的秘密
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