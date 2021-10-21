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圖/IG @zhu_lz
雖以「秘境」之稱形容東清秘境，這卻是個熱門到人人到蘭嶼旅遊都必定認識及前往的景點，然而由於蘭嶼的路上並沒有明確指標，只有一條公路，還是得花點時間來探索與尋找。可於東清村往北出口尋找，看見「日出東清」的牌子轉進去，就能看到一個機車放置處，順著白色石徑走進去，穿越一片礁石區後即可發現隱身在礁石群中間的天然泳池。
除了在海裡暢遊外，不拍張形象大片就可惜了！換上比基尼、仰視漂浮在水面上，由上層的礁岩由上而下俯拍，即可用最美角度在IG上打卡了！
圖/IG @ritazhaoxxi圖/IG @yiichenn.93
拍照小Tip 1：請攝影師佔在珊瑚礁上方，由上而下的45度角做拍攝，在水中的旅人可透過仰式、舉手或伸懶腰的方式讓身體能自然地伸長，整體畫面就能有一種美景下優游又能展現好身材的照片哦！因爲沿路都是礁岩地形，建議想玩水的朋友們穿上膠鞋或厚底拖鞋並小心行走哦！抵達後順著一旁的樓梯就可進入下層戲水區，另外因這裡是自然環境，水位高低會因潮汐影響而產生變化，也切記別輕易嘗試跳水，一定注意自身安全！
圖/IG @christina._tai圖/IG @ritazhaoxxi
拍照小Tip2：若希望人在畫面中的比例多一點，站在水中的照片當然除了要拍到礁岩也需些許拍攝到天空讓畫面色彩更豐富，站的水位可依照個人想露出肌膚的多寡而自行斟酌，稍微側身撥頭髮、潑水製造水花等都能讓畫面更加自然、愜意哦！來到蘭嶼有很多種玩法，這裡有山、有海、有故事，可以一整天泡在水裡、上山俯瞰整個蘭嶼之美，亦或是在發呆亭上吹風、放空、看星星。推薦旅人們在行程的規劃上可以不用安排得太緊湊，隨意走走停停讓時間慢下來，也許就能發現更多屬於自己的秘境！
東清祕境
地址：台東縣蘭嶼鄉東清
開放時間：全天候開放，請注意自身安全及潮汐
＊夏天旺季時下午會比較多人，建議早上 9 點前來才有機會獨享秘境哦！
原文出處 : ReadyGo 優游海中渡假感滿分！東清秘境，零失誤美照勝地
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