炒高麗菜比平時入味！主婦加「1神物」 網震驚：不早說
高麗菜在許多人眼裡是一道簡單的料理，不過要做的好吃卻相當不容易，近日就有一名網友分享，他發現媽媽炒的高麗菜比平時還入味，一問才得知秘方竟是「洋芋片」，令他相當吃驚，貼文一出，網友也嚇傻直呼：「原來這才是這包洋芋片的正確使用方法！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 10:30:34
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「高麗菜怎麼炒比較好吃？」為題，表示媽媽剛剛炒了一道高麗菜，全家一吃都覺得比平時炒的還入味，因此好奇是怎麼料理的，沒想到媽媽竟手指洋芋片，還說「誰叫你們買了吃幾口就不吃」，讓他驚呼：「請問各位鄉民，有人炒高麗菜加洋芋片一起炒的嗎？」
貼文一出，網友們紛紛驚呆留言，「好像蠻猛的耶」、「你怎不早說」、「原來這才是這包洋芋片的正確使用方法」、「好像不錯」、「你媽很有創意耶XD，等等下班來試試」、「還滿屌的欸」、「可惡想吃」。
另外，也有不少老饕分享自身秘方，「我都新東洋辣肉醬丟一湯匙炒，用肉醬取代油還沒油耗味」、「蔥薑蒜一起爆香小炒不用加鹽」、「加大蒜、蝦米，起鍋前點幾滴醋」、「你媽有潛力弄創意料理」、「紅蔥油和蒜頭先爆香，下高麗菜＋紅蘿蔔」、「煎魚之後，油炒冬蝦蒜頭高麗菜絕配」。 （編輯：賴禹妡）