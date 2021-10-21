好喝的高湯怎煮？內行曝「1動作」必加：保證跟餐廳一樣

味道鮮甜的高湯，不但可以加入各類菜色之中，更能替料理增添風味，近日就有一名網友在網路上表示，他以自己的方法做出高湯，味道卻完全比不上外面餐廳，因此貼文求助「好喝的高湯到底怎麼煮？」貼文一出，專業老饕立馬現身揭關鍵：「自己熬要好喝骨類全部都先烤過，骨頭跟食材放一倍的量煮8-12小時，保證跟餐廳一樣！」





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該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「好喝的高湯到底怎麼煮」為題，表示他都用雞骨或豬骨川燙去雜質後以冷水洗清，再用一鍋冷水加入紅蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、玉米等食材，煮滾後在鍋蓋上留一小縫，並轉小火悶煮2小時，最後加入少許鹽巴，不過這樣做出來的湯頭卻還是和外面的餐廳差一大截，因此向網友求救：「大家有什麼秘方嗎？謝謝！」





▲許多老饕指出，高湯要鮮甜的關鍵是先將骨頭烤過再燉煮。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

貼文一出，網友們紛紛留言建議，「還是要有一點肉味道比較足」、「蔬果＋肉骨＋昆布，丟電鍋隨便煮完悶，都有一定水準」、「我覺得是時間跟煮高湯食材的份量」、「時間不夠久吧，我看餐廳動不動4小時起跳」、「鹽巴不夠也會提不出湯的鮮味」、「食材新鮮…蔬菜新鮮品質好煮出來就是鮮甜」、「只用骨頭熬不出好湯，白費功夫而已」。





另外，也有專業網友指出，湯頭鮮甜的關鍵是先將骨頭以「烤」的方式處理過，「雞豬骨跟洋蔥如果先烤過或炒過，鮮甜味跟香氣會變醇厚」、「最簡單的就是把骨頭拿去煎或烤一下表面上色弄出梅納反應，然後丟到高壓鍋煮一煮，煮完加糖、鹽、味精」、「自己熬要好喝骨類全部都先烤過，骨頭跟食材放一倍的量煮8-12小時，保證跟餐廳一樣」。（編輯：賴禹妡）



